Serie A: Trentatreesima giornata con le frenate di Juventus e Lazio nella corsa alla Champions

Nel Weekend pasquale, la Trentatreesima giornata di Serie A si apre con le vittorie di Inter e Milan, ormai impegnate nel duello per il massimo titolo e con le battute d’arresto di Juventus e Lazio, nella corsa alla Champions.

L’Inter, stende lo Spezia in trasferta per tre reti a uno e si porta a due sole lunghezze dalla Capolista Milan, in attesa del recupero della gara con il Bologna. Per i nerazzurri, al 31′ minuto di gioco, Brozovic apre le marcature. Nella ripresa Lautaro Martinez, raddoppia al 73′, lo Spezia, cerca di reagire e accorcia le distanze con Maggiore all’83’. Il tre a uno finale, per l’Inter lo sigla il “Fulmine Nascosto” Sanchez al 94′.

Missione compiuta per il Milan, che a San Siro stende il Genoa per due reti a zero. Leao all’11’ apre le marcature, seguito da Messias che chiude la gara all’87’.

Allo Juventus Stadium, il Bologna sfiora l’impresa, ma costringe la Juventus al pari. I Felsinei, si portano in vantaggio con Arnautovic al 52′. Il pareggio per la Juventus arriva in pieno recupero al 95′.

Stessa sorte per la Lazio che all’Olimpico, ospitando il Torino, rischia grosso. Per la cronaca, i granata passano in vantaggio con Pellegri al 56′. La Lazio pareggia, al 92′ con Immobile e rimane in Europa League raggiunta dalla Fiorentina a quota 56 punti.

Fiorentina che si impone di misura, nel match casalingo contro il Venezia. Alla mezz’ora Torreira decide il match, portando la squadra nella zona Europa League. Il Venezia invece, si trova in una situazione di classifica complicata.

L’Udinese, ospita l’Empoli e vince per quattro reti a uno. Al 6′ minuto di gioco l’empolese Ismajli regala il vantaggio ai padroni di casa, segnando sulla propria porta. Raddoppia l’Udinese al 52′ con Deulofeu. L’Empoli accorcia al 67′ con Pinamonti su calcio di rigore. Al 79′ e all’ 87′ Pussetto per l’Udinese e Samardzic chiudono la gara sul quattro a uno. Udinese che fila come un treno verso la salvezza ed Empoli, che deve ancora fare qualche sforzo in più per raggiungere matematicamente l’obbiettivo salvezza.

Vittoria casalinga importantissima per il Cagliari che si impone di misura sul Sassuolo grazie al goal di Deiola al 42′. Per i sardi, l’obbiettivo salvezza è di vitale importanza, ma la strada è ancora lunga, nonostante manchino cinque giornate alla fine, la squadra di Mazzarri, si trova a solo sei punti dalla zona retrocessione. Per il Sassuolo, situazione di centroclassifica, mantenuta a ridosso della Conference League.

Sempre in zona salvezza, tonfo interno della Sampdoria, battuta al Galileo Ferraris per due a uno dal fanalino di coda Salernitana. Al 4′ minuto Salernitana in vantaggio con Fazio. Raddoppio dei campani due minuti dopo con Ederson e doccia fredda per i Blucerchiati che accorciano le distanze con Caputo al 32′. Salernitana, in cerca del miracolo e Sampdoria distante solo sette punti dalla zona retrocessione.

A Pasquetta, sfida interessante tra Napoli e Roma e Atalanta e Verona. Per i partenopei sarà importante non cedere il passo nella corsa scudetto. Mentre per la Lupa, sarà altrettanto necessario, cercare di andare oltre l’Europa League, verso l’Europa che conta. Per l’Atalanta, altra gara impegnativa, dove serviranno tre punti preziosi – Verona permettendo – per il piazzamento in Europa.