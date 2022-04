James Bond: dalle origini all’uscita di scena di Daniel Craig

James Bond è un personaggio conosciuto ormai in tutto il mondo: a partire dall’uscita del primo film dell’agente 007, “Dr. No” del 1962, la saga ideata dallo scrittore britannico Ian Lancaster Fleming ha ottenuto un grandissimo successo. Ancora oggi i suoi film vengono guardati sia dagli adulti che dai giovani; garanzia dello straordinario seguito avuto nel corso degli anni.

Tutto ruota attorno alla figura di James Bond, l’agente 007 dei servizi segreti britannici Mi6, diventato una delle spie più famose per quanto riguarda la cinematografia, ma anche la letteratura mondiale. La saga è una delle più durature mai viste fino ad oggi: nonostante la longevità, dal primo film uscito negli anni Sessanta, la figura di James Bond continua ad affascinare il pubblico giovane e adulto.

L’ultimo capitolo della saga di James Bond, “No Time to Die”, uscito nel periodo successivo alla pandemia (2021), dopo essere stato più volte rimandato , vede anche l’uscita di scena di Daniel Craig piuttosto inaspettata e drastica. L’attore ha commentato il suo allontanamento con ironia. Chi potrà sostituire una figura così emblematica come quella del celebre James Bond?

James Bond: le origini

“Mi chiamo Bond, James Bond”: chi non ricorda la famosissima frase del personaggio interpretato all’epoca da Sean Connery, pronunciata in una delle scene più famose della saga, nel momento in cui l’agente si trova nel bel mezzo di una partita a carte?

A ideare il personaggio di James Bond, dicevamo, è stato il celebre scrittore e giornalista Ian Lancaster Fleming, nato a Londra nel 1908. Alla morte del suo autore, molti altri scrittori hanno contribuito alla saga, facendo pubblicare nuove avventure dell’agente 007 britannico in accordo con il produttore di Fleming.

L’agente dei servizi segreti britannici si sposta con auto di lusso rigorosamente Aston Martin, ama le donne, l’azione, gli orologi Omega, le pistole Walther PPK, il Martini “agitato, non mescolato” e la roulette. In realtà, molti film di James Bond ruotano attorno a un tema centrale: oltre alle numerose avventure e alle missioni da portare a termine per i servizi segreti, è ricorrente anche il tema del gioco d’azzardo. Qual è il gioco preferito da James Bond?

James Bond: il gioco d’azzardo

Nel primo film, l’agente si concentra soprattutto sui giochi da tavolo. Anche in “Licenza di uccidere” Bond si impegna su un particolare gioco chiamato Chemin de Fer, una versione del gioco di carte conosciuto comunemente come baccarat. Fortunatamente Bond conosce tutti i segreti non solo dello spionaggio, ma anche del gioco d’azzardo.

Nei film successivi, Bond si immerge anche in altri giochi di casinò: per esempio, nel film “Una cascata di diamanti”, del 1971, a quasi dieci anni di distanza dall’uscita della prima pellicola, Bond si concentra sul gioco del craps. In questo caso, sul tavolo ci sono dei dadi, delle scritte e circa una ventina di giocatori. Un gioco da ragazzi per James Bond. Quel che è certo è che il personaggio ama però particolarmente i giochi di carte (d’altronde è nato con in mano un mazzo di Chemin de Fer), e non disdegna affatto la roulette. Uno dei momenti più celebri, in questo senso, rimarrà la partita a poker tra Bond e Le Chiffre, in “Casino Royale” del 2006.

James Bond: l’uscita di scena di Daniel Craig

Qual è stato, invece, il film che ha segnato l‘uscita di scena di Daniel Craig nei panni di James Bond? La saga del celebre personaggio è andata avanti per moltissimi anni senza mai perdere l’interesse dei suoi spettatori. L’ultimo capitolo, il venticinquesimo, è uscito nel 2021 dopo la pandemia di Covid-19: “No Time to Die” diretto da Cary Fukunaga.

Partendo dal passato, il film viene girato anche nella città italiana di Matera: James Bond, ormai in pensione, si ritrova a fronteggiare la Spectre, per poi ritrovarsi all’interno di un’avventura ancora più pericolosa. In questo miscuglio di azione e colpi di scena, entrano in gioco anche nuovi personaggi, come l’attrice Lashana Lynch, una donna di colore che veste i panni della nuova agente 007.

Nel momento in cui lasciava il suo personaggio, che per anni gli ha dato grandi soddisfazioni ed enorme successo, Craig ha ironizzato: “Sto bene. Sono stato davvero bravo”. Ma chi prenderà il posto del celebre Daniel Craig e vestirà i panni dell’agente doppio zero James Bond?

James Bond: chi prenderà il posto del celebre attore?

Non è ancora dato sapere quale figura sarà in grado di “rimpiazzare” Daniel Craig nelle vesti di James Bond. Quello che ad oggi sappiamo è che dal momento in cui saga ha accolto la sceneggiatrice Phoebe Waller-Bridge, è stato possibile inserire a fianco di James Bond un’attrice di colore, Lashana Lynch: lei è il nuovo agente 007 che affianca Daniel Craig. Lui interpreta sempre Bond, ma non più nei panni di agente doppio zero: la sua licenza (quella di uccidere) è passata alla nuova attrice. Sarà l’inizio di nuove missioni e avventure? Meglio non perdersi le prossime uscite.