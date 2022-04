Europa League, Atalanta eliminata. Conference, Roma in semifinale

L’Atalanta è fuori dall’Europa League, la Roma prosegue il suo cammino in Conference League. La squadra di Gasperini è stata eliminata ai quarti di finale dal Lipsia: dopo il pareggio per 1-1 dell’andata, il ritorno a Bergamo è finito 2-0 per i tedeschi. La Roma all’Olimpico ha vinto 4-0 contro il Bodo Glimt: ha ribaltato la sconfitta per 2-1 rimediata in Norvegia e si è guadagnata un posto nelle semifinali, dove affronterà il Leicester.

Roma-Bodo Glimt 4-0

La Roma è in semifinale di Conference League. La squadra di Mourinho, dopo la sconfitta per 2-1 in Norvegia, riesce a conquistare la qualificazione contro il Bodo Glimt vincendo 4-0 all’Olimpico. Dopo 5 minuti Abraham sblocca la partita: Haikin respinge male, il giocatore giallorosso intercetta il pallone al centro dell’area e lo infila in rete. Al 23’ inizia la notte magica di Zaniolo: lanciato da Pellegrini, si trova uno contro uno col portiere e non sbaglia. Sei minuti dopo, ancora Zaniolo: la Roma riparte dopo un corner del Bodo e il numero 22 giallorosso finalizza. Si va negli spogliatoi sul 3-0 per gli uomini di Mourinho. Nella ripresa arriva il poker della Roma e la tripletta di Zaniolo, con un mancino che s’infila sotto l’incrocio del secondo palo. Finisce 4-0: i giallorossi passano il turno e sfideranno in semifinale il Leicester.

Atalanta-Lipsia 0-2

Si ferma il cammino dell’Atalanta in Europa League. La squadra di Gasperini, dopo l’1-1 dell’andata, nel ritorno dei quarti di finale perde 2-0 a Bergamo contro il Lipsia. Il vantaggio dei tedeschi arriva al 18’: nel momento migliore dei bergamaschi, Nkunku – servito da Laimer – è bravo a sfruttare una ripartenza e a insaccare di destro. Nella ripresa l’Atalanta parte forte e sfiora il gol in diverse occasioni. Ma all’86’ c’è il raddoppio del Lipsia: rigore per un fallo di Musso su Nkunku, il francese va sul dischetto e non sbaglia. Dopo 7 minuti di recupero, finisce 2-0 per il Lipsia: in semifinale ci vanno i tedeschi, ai giocatori dell’Atalanta l’applauso della curva nerazzurra.