In arrivo 21 miliardi di euro dall’UE

L’obiettivo sul tavolo di Palazzo Chigi è riuscire a mandare in porto i 45 obiettivi del Piano previsti entro fine giugno.

Durante il 2021 sono stati soprattutto adottati atti normativi e di indirizzo per la realizzazione degli impegni futuri. Tra le macro-aree al centro del Pnrr, quelle che hanno visto il maggior numero di interventi realizzati sono “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo” (25 traguardi e obiettivi conseguiti) e “Rivoluzione e transizione ecologica” (10 traguardi e obiettivi conseguiti).

Tra le riforme approvate, anche misure per superare le disuguaglianze e tutelare le fragilità (come l’istituzione del Fondo per l’imprenditoria femminile e l’approvazione della Legge quadro sulla disabilità), per intervenire sul mercato del lavoro (Programma nazionale Garanzia di occupabilità dei lavoratori e Piano nazionale Nuove Competenze) e per il sistema sanitario (Piano di riorganizzazione delle strutture sanitarie per l’emergenza pandemica, con l’incremento del numero di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva).

Centrale il settore della giustizia: approvate le leggi delega in materia di riforma del processo civile e del processo penale e riforma in materia di crisi d’impresa). Per quanto riguarda il capitolo ambiente e mobilità sostenibile si è puntato ad aumentare i servizi di autobus elettrici e servizi idrici integrati. Si è intervenuti sul ciclo dei rifiuti, sulla prevenzione del dissesto idrogeologico e sul rafforzamento di ecobonus e Sismabonus per l’efficientamento degli edifici.

Il totale delle risorse viene così suddiviso negli anni: 59,5 miliardi sono destinati al settore ambientale, dalle energie rinnovabili ai rifiuti; 40,3 miliardi alla digitalizzazione, dal Piano Italia 5G a nuove infrastrutture digitali; 30,9 miliardi all’istruzione e alla ricerca, dalle riforme dei corsi di laurea al risanamento degli edifici scolastici.

E ancora: 25,4 miliardi di euro sono destinati alla promozione della mobilità sostenibile e al miglioramento della rete di infrastrutture sul territorio; 19,8 miliardi di euro per politiche in inclusione e coesione, con attenzione particolare al Mezzogiorno, alle donne, ai giovani e alle minoranze; 15,6 miliardi per la sanità, dal potenziamento della rete di assistenza locale e domiciliare alla telemedicina.