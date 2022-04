Serie A: Tonfo del Napoli in casa, Milan troppo lento

Dopo i tre anticipi, la 32esima giornata di Serie A è proseguita con 6 partite. Il match delle 12.30 è stato Genoa-Lazio, finito 1-4. Alle 15 si è giocata Napoli-Fiorentina 2-3, Sassuolo-Atalanta 2-1 e Venezia-Udinese 1-2. Roma-Salernitana delle 18 si è conclusa 2-1.

Torino-Milan 0-0

Dopo lo 0-0 di San Siro contro il Bologna, arriva un altro pareggio per i rossoneri. Il Milan prova a fare la partita ma la squadra di Juric si oppone con attenzione. Nel primo tempo ci provano Leao e Calabria. Per il Toro chance per Belotti e Ricci. Nella ripresa, Berisha è bravo su Tonali e Maignan salva su Vojvoda.

Roma-Salernitana 2-1

Nel primo tempo vantaggio della Salernitana su gol di Radovanovic. Ma la Roma nella ripresa recupera grazie ai gol di Carles Perez e Smalling che, nel giro di pochi minuti (81′ e 85′), ribaltano il risultato. Mourinho – all’undicesimo risultato utile consecutivo in campionato – sorpassa la Lazio al quinto posto, Nicola fermo in ultima posizione.

Napoli-Fiorentina 2-3

Al “Maradona” il Napoli perde 3-2 contro la Fiorentina. Spalletti punta sul tridente Politano-Osimhen-Insigne, Italiano risponde con Nico Gonzalez-Cabral-Saponara. Il Napoli parte forte e va subito vicino al vantaggio con Insigne. Al 14’ gol annullato a Osimhen per fuorigioco. A sbloccare il risultato è la Viola, grazie alla rete al 29’ di Nico Gonzalez. Il primo tempo finisce 1-0 per la Fiorentina. Nella ripresa entra Mertens e pareggia: al 58’, servito da Osimhen, infila la palla nell’angolino. Al 66’ Fiorentina ancora avanti: ripartenza degli ospiti, il neo entrato Ikoné segna con un gran diagonale di sinistro. La squadra di Italiano allunga al 72’ con un bel gol di Cabral. All’84’ si riaccendono le speranze del Napoli grazie alla rete di Osimhen. Ma non basta: Napoli-Fiorentina finisce 2-3. Gli azzurri restano fermi a quota 66, i viola salgono a 53 punti.

Sassuolo-Atalanta 2-1

Al Mapei il Sassuolo batte 2-1 l’Atalanta. Dionisi sceglie in attacco Scamacca supportato da Berardi, Raspadori e Traoré. Gasperini propone Zapata (prima da titolare dopo l’infortunio), con ai lati Miranchuk e l’ex Boga. La partita si sblocca al 24’: contropiede del Sassuolo, cross di Kyriakopoulos, Traoré controlla di petto e segna l’1-0. Tre legni nel primo tempo: Pasalic colpisce una traversa, un palo nega la doppietta a Traoré, traversa anche per Chiriches. Nella ripresa, bis di Traoré: al 61’ riceve sulla trequarti e batte Sportiello. L’Atalanta ci prova e al 93’ accorcia con Muriel. Finisce così. Il Sassuolo sale a 46 punti, l’Atalanta resta a 51.

Venezia-Udinese 1-2

Sconfitta pesante in ottica salvezza per il Venezia contro l’Udinese. A inizio gara Zanetti si affida a Johnsen e Cuisance dietro la punta Henry. Cioffi recupera Deulofeu in attacco e lo affianca a Beto. Al 35’ è proprio Deulofeu a sbloccare il risultato: si guadagna e segna il rigore assegnato per un fallo di Cuisance. Il primo tempo finisce 1-0 per gli ospiti, che sembrano avere il controllo del match. Il Venezia ci prova e all’86’ trova il pareggio con Henry. Nel recupero il gol vittoria di Becao: al 94’, su corner di Samardzic, batte Maenpaa di testa. Finisce 2-1 per l’Udinese. La squadra di Cioffi sale a 36 punti, quella di Zanetti resta a 22.

Genoa-Lazio 1-4

La sfida di Marassi tra Genoa e Lazio, finita 1-4, apre la domenica di A. In avvio Blessin si affida a Piccoli supportato da Amiri, Portanova e Melegoni. Sarri risponde con il tridente formato da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. La prima occasione della partita è della Lazio: dopo 8 minuti Immobile calcia di poco fuori. Al 17’ ci prova anche il Genoa, con Strakosha che si supera su Ostigard. Il primo gol arriva al 31’, con Marusic che firma l’1-0 della Lazio. Al 46’ il raddoppio dei biancocelesti: assist di Lazzari, rete di Immobile. Il primo tempo finisce 2-0 per la Lazio. Nella ripresa, ancora Immobile: al 63’ il capitano biancoceleste segna di testa dopo che Sirugu era riuscito a respingere un suo tiro. Cinque minuti dopo, il Genoa accorcia: cross di Amiri, autogol di Patric. Al 76’ la rete che chiude la partita: tripletta di Immobile e 4-1 della Lazio. La squadra di Sarri sale a 55 punti e continua la sua corsa verso l’Europa. Gli uomini di Blessin restano fermi a 22, con la lotta salvezza che si complica.