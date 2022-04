Ucraina, donazioni ‘Il Gigante’: da milanesi e lombardi 100.000 euro per farmaci e cure mediche

L'iniziativa del Gruppo della Grande Distribuzione con 'Medici Senza Frontiere'.

La campagna di sensibilizzazione dei ‘Supermercati Il Gigante’ (una settantina di punti vendita, 50 dei quali in Lombardia) per sostenere le popolazioni dell’Ucraina, in stretta collaborazione con l’organizzazione ‘Medici Senza Frontiere’, ha superato quota 100.000 euro.

“Un contributo, quello garantito prevalentemente da cittadini lombardi e piemontesi – spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione del Gruppo della Grande Distribuzione – frutto delle singole donazioni da 2 euro dei nostri clienti che, con generosità, hanno accolto la proposta di garantire cure mediche e farmaci alla popolazione ucraina”.