L’Ance dice no alla sospensione degli appalti per il caro prezzi

La filiera delle costruzioni lancia l’allarme per il possibile rischio di chiusura dei cantieri. Il presidente dell’Ance, Gabriele Buia, parla di un “dietrofront inconcepibile del governo” riferendosi all’eliminazione, dall’ultimo decreto energia, di una norma che dava alle imprese la possibilità di prorogare o sospendere i lavori per i rincari delle materie prime. Buia spiega che tale norma “era l’unico strumento a disposizione delle imprese per non abbandonare del tutto i cantieri, vista l’impossibilità di proseguire i lavori con i costi attuali e la scarsità di materiali”.

Il presidente dell’Ance ricorda che quella norma “concedeva peraltro solo una tregua senza individuare una soluzione duratura”. E prosegue: “Mi chiedo come si possa pensare ora di portare a termine le opere in corso e come si potranno iniziare i nuovi lavori già previsti: così si sta buttando a mare il Pnrr, senza nemmeno provare a salvarlo”.

Secondo il presidente dei costruttori, occorre agire subito con la stessa efficacia con la quale si è intervenuti sul caro energia. “Ci vogliono risorse importanti che vanno stanziate subito e tempi più lunghi per la realizzazione delle opere, altrimenti salta tutto. Non siamo noi che lo diciamo, è la realtà delle cose”, ha concluso.