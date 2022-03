Il 24 e 25 marzo il ministro Orlando al vertice OCSE sulle competenze “SKILLS SUMMIT” 2022

L'Italia quest'anno presiede il Consiglio Ministeriale OCSE.

I vertici sulle competenze sono iniziative OCSE organizzate ogni due anni per offrire un’occasione di discussione aperta sulle esperienze nella progettazione e attuazione di politiche per sviluppare e adattare al meglio le competenze.

Ai lavori partecipano Ministri e alti funzionari dei settori più rilevanti: occupazione e lavoro, istruzione, sviluppo economico, innovazione. Ciascun vertice mira ad affrontare un tema di particolare rilevanza nell’ambito delle politiche delle competenze, tema deciso dal Paese ospite in collaborazione con l’OCSE.

Per l’edizione 2022, ospitata dalla Colombia e che si svolgerà a Cartagena de Indias il 24 e 25 marzo dove sarà il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando, è stato scelto il tema “Rafforzare le competenze per equità e sostenibilità – Offrire a tutti opportunità per elevare le competenze e rinnovarle”.

I Paesi partecipanti condivideranno le loro esperienze e politiche in sessioni plenarie e in discussioni interattive. L’obiettivo è favorire lo scambio delle migliori prassi e l’emersione di linee comuni di azione per migliorare le politiche nazionali sulle competenze.

In quasi tutti i paesi dell’area OCSE, infatti, è in corso una riflessione su come alcuni fenomeni globali (digitalizzazione, globalizzazione, cambiamento demografico e cambiamento climatico) stiano cambiando il mondo del lavoro, rendendo necessarie politiche in favore di coloro che incontrano maggiori difficoltà in termini di adattabilità e resilienza.

Il vertice 2022 sarà articolato in due sessioni: la prima dedicata agli approcci innovativi per opportunità di apprendimento inclusive lungo tutto l’arco lavorativo, nel corso della quale è previsto un intervento di apertura del Ministro Orlando; la seconda centrata su come i sistemi scolastici e di istruzione possano fornire quelle competenze necessarie per un inserimento di successo.