Marco Pastorino veterano del trasporto marittimo cacao dal Sud America da 40 anni, ecco come…

L’attenzione all’ambiente ed alla cura nella produzione del Cacao dalle piantagioni del Sud America oggi, fasi importanti ,che posso garantirne una maggiore tutela del prodotto al committente.

Nuove e innovative tecnologie di traporto su gomma fino si porti di imbarco diventano una prima fase che tocca l’impatto ambientale. Poi il trasporto marittimo. Milioni di Teu imbarcati e traportati via oceanica nei porti europei ma soprattutto mediterranei e Liguri. Oggi altamente specializzati per know how rispetto ad altri.

Ma anche Gioia Tauro e la portualità del sud sono oggi all’avanguardia.



Giunto a bordo nave per la partenza alle location della trasformazione prodotto. La burocrazia delle dogane é oggi velocizzata dalla multimedialità che il sistema ha aggiornato.



Il Cacao come le materie prime da piantagione sono diventate un asset finanziario speculativo che supera altri prodotti di interesse internazionale. I futures in aumento sul cacao sono legati agli acquisti dei grandi brand di lavorazione del prodotto.



Un fenomeno che grazie all’informazione online, e Questi si affidano a strutture trader di antiche tradizioni.Un fenomeno che grazie all’informazione online, e social media portano la conoscenza di realtà produttive che tra loro possono generare nuove opportunità e relazioni. Guardiamo i numeri …..

Country Tons Tonnellate Tons Country 1 Costa d’Avorio 1,448,992 USA 1330167 Svizzera 8.8 2 Ghana 835,466 Paesi Bassi 1294792 Austria 8.1 3 Indonesia 777,550 Germania 1099643 Germania 7.9 4 Nigeria 367,000 Francia 793101 UK 7.6 5 Cameroon 275000 Belgio 715195 Svezia 6.6 6 Brasile 256186 UK 579583 Belgio 5.6 7 Ecuador 128449 Canada 349386 Russia 4.8 8 Messico 82000 Italia 310541 USA 4.4 9 Peru 71175 Spagna 349581 Francia 4.3 10 Repubblica Dominicana 68021 Polonia 265983 Brasile 1.2 La finanza legata al cacao é altamente speculativa. Le borse valori che trattano questo prodotto non conoscono crisi. Grano, cacao e caffè non hanno valori stagnanti. Muovono il settore marittimo di logistica e portualità.

