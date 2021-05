L’apartheid israeliano dei social media imbavaglia la Palestina

Negli ultimi anni i social media sono diventati un’ancora di salvezza per molti che vogliono aumentare la consapevolezza su cause e lotte ignorate o minate dai principali media. Eppure le aziende tecnologiche stanno ora lavorando attivamente per escludere le voci palestinesi dalle loro piattaforme, espandendo così la cancellazione calcolata e il silenzio dei palestinesi sui social media.

Ad aprile, ad esempio, Zoom, Facebook, Youtube e Twitter hanno bloccato l’evento accademico online “Whose Narratives? Quale libertà di parola per la Palestina? ” co-sponsorizzato dal programma di studi sulle etnie arabe e musulmane e sulla diaspora (AMED) presso la San Francisco State University, il Council of UC Faculty Associations (CUFCA) e l’Università della California Humanities Research Institute (UCHRI).

L’evento doveva presentare attivisti anti-apartheid di tutto il mondo, tra cui l’icona della resistenza palestinese Leila Khaled e l’ex leader militare dell’ANC sudafricano Ronnie Kasrils.

Questo evento è stato infatti la ripetizione di un’aula aperta co-organizzata dal dottor Rabab Ibrahim Abudulhadi (studi AMED) e dal dottor Tomomi Kinukawa (studi sulle donne e sui generi) della San Francisco State University che Zoom inizialmente censurò nel settembre 2020. Allora, come ora, Zoom e altre società di social media hanno dichiarato di aver deciso di bloccare l’evento dalle loro piattaforme a causa della partecipazione pianificata di Leila Khaled.

Hanno affermato che, poiché Khaled è affiliato al Fronte popolare per la liberazione della Palestina (FPLP), una “organizzazione terroristica designata dagli Stati Uniti”, consentire che l’evento si svolga sarebbe in violazione delle leggi statunitensi che vietano il sostegno materiale al terrorismo.

Come più volte affermato da numerosi esperti, l’argomento avanzato dalle società di social media è senza fondamento. Non solo ignora tutti i precedenti legalmente rilevanti e accusa falsamente violazioni della legge statunitense, ma equivale anche a un attacco alle libertà accademiche.

Infatti, in una lettera aperta ai dirigenti di Zoom pubblicata nell’ottobre dello scorso anno, esperti di Palestine Legal e altre organizzazioni legali hanno sottolineato che la censura di Zoom dell’evento AMED costituisce “un pericoloso attacco alla libertà di parola e alla libertà accademica, e un abuso del tuo contratto con i sistemi universitari pubblici”. Hanno aggiunto che “lo status di Zoom come servizio pubblico essenziale non ti dà potere di veto sul contenuto delle aule e degli eventi pubblici della nazione”.

Questi avvertimenti, tuttavia, sono rimasti inascoltati, con Zoom e altre società di social media che ignorano completamente le crescenti critiche alle loro politiche di parte e intensificano i loro sforzi per mettere a tacere il discorso palestinese sulle loro piattaforme.

Sulla scia dei ripetuti tentativi di Zoom di arbitrare ciò che è e non è un discorso accettabile nel mondo accademico, la cancellazione da parte di Facebook della pagina AMED ha chiarito il modus operandi di Big Tech quando si tratta di Israele-Palestina: censurare il materiale relativo alla lotta palestinese su richiesta di Israele e ignora qualsiasi critica a queste azioni illegali e ingiuste.

Israele e i suoi alleati non stanno solo facendo pressioni sulla Big Tech per mettere a tacere i palestinesi dall’esterno. Il consiglio di sorveglianza di Facebook, un organo indipendente incaricato di deliberare sulle decisioni sui contenuti della piattaforma, include l’ex direttore generale del ministero della giustizia israeliano, Emi Palmor. In passato Palmor ha gestito personalmente la Cyber ​​Unit israeliana, che ha fatto pressioni con successo per la rimozione di migliaia di contenuti palestinesi da Facebook.

Sebbene sia logico presumere che la presenza di Palmor nel consiglio di sorveglianza stia contribuendo alle azioni anti-palestinesi di Facebook, la normale messa a tacere delle voci palestinesi da parte di Big Tech non può essere attribuita solo a attori così apertamente filo-israeliani nei suoi livelli più alti.

Nell’ultimo capitolo di pulizia etnica in corso da parte di Israele della Palestina, le famiglie palestinesi di Sheikh Jarrah devono affrontare l’imminente allontanamento forzato dalle loro case e sono alle prese con una repressione violenta che è sanzionata e resa possibile da tutti i livelli dello Stato israeliano.

Venerdì scorso, più di 200 persone sono rimaste ferite quando la polizia israeliana ha sparato proiettili di gomma e lanciato granate assordanti contro i palestinesi nella moschea di Al-Aqsa. Le forze israeliane hanno cercato di impedire ai medici di curare i feriti e almeno tre palestinesi hanno perso un occhio a causa dell’attacco.

Lunedì, le forze di occupazione israeliane hanno nuovamente sparato contro i palestinesi, che si erano radunati ad Al-Aqsa per pregare e proteggere il sito dalla violenza dei coloni, con proiettili rivestiti di gomma, granate assordanti e gas lacrimogeni; giornalisti e medici erano tra i feriti.

Nell’ultimo atto di punizione collettiva, da lunedì notte Israele ha iniziato una spietata campagna di bombardamenti nella Striscia di Gaza, radendo al suolo le infrastrutture civili e gli uffici media. Secondo il ministero della Salute di Gaza, l’attuale bilancio delle vittime è di almeno 140, di cui 30 bambini, con 800 feriti.

La violenza dei coloni e della polizia contro i palestinesi nella città di Lydd (conosciuta anche come Lod) ha raggiunto il picco quando centinaia di israeliani hanno preso d’assalto la città, attaccando i manifestanti palestinesi in seguito all’omicidio del 33enne palestinese Musa Hassouna.

Le forze di frontiera israeliane infine si sono trasferite a Lydd dalla Cisgiordania. Inoltre, gli israeliani fascisti hanno partecipato a un tentativo di linciaggio di un uomo palestinese a Bat Yam, rimuovendolo con la forza dalla sua auto e picchiandolo fino a fargli perdere i sensi.

Da allora la Corte Suprema israeliana ha ritardato di 30 giorni le rimozioni forzate di Sheikh Jarrah, ma gli attivisti l’hanno identificata come una tattica di stallo intesa a diffondere lo slancio e il sostegno ai residenti di Sheikh Jarrah.

Ma non dobbiamo arrenderci. Nonostante gli sforzi delle società di social media e delle organizzazioni dei media per mettere a tacere i palestinesi, coloro che credono veramente nell’uguaglianza, nella giustizia e nella libertà dovrebbero continuare a sostenere e amplificare gli appelli per salvare un popolo che è martoriato da ben 73 anni, fermare l’espansione degli insediamenti israeliani illegali, porre fine a tutti i finanziamenti militari per Israele e porre fine all’occupazione israeliana delle terre palestinesi e alla discriminazione sanzionata dallo stato contro i palestinesi.

Dovremmo anche sostenere il movimento per il boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, fino a quando Israele non accetterà di cessare definitivamente le sue pratiche coloniali e di apartheid. Le organizzazioni dei media e le società di social media possono provare a controllare e distorcere le narrazioni sulla Palestina, ma non possono nascondere la verità e mettere a tacere per sempre le giuste richieste di giustizia dei palestinesi.

Non possiamo pigramente limitarci ad osservare. Ora più che mai, dobbiamo continuare a smascherare e resistere a questo silenzio discriminatorio come parte della più ampia lotta per la libertà e la liberazione palestinese.