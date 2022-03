Serie A: volata scudetto con il Milan protagonista, inseguito dal Napoli

Milan e Napoli, si contendono la vetta. Il Diavolo primo a 63 punti, inseguito dai Partenopei fermi a 60 punti, ma tornati alla ribalta nel segno di Osimhen. Questo e altro nella trentesima giornata di Serie A, a nove giornate dalla fine, dove spicca negli anticipi la vittoria del Milan, impegnato in trasferta contro il Cagliari e che vede imporsi i rossoneri di misura grazie al goal di Bennacer al 59′.

Il Napoli al Maradona Stadium, ospita l’Udinese che a sorpresa passa in vantaggio con Deulofeu al 22′. La squadra di Spalletti non demorde e nella ripresa in soli undici minuti ribalta il risultato, con una doppietta del Diamante Nero Osimhen, al 52′ e al 63′.

Sempre più lontana la vetta per l’Inter di Inzaghi che al Meazza ospita la Fiorentina. I viola, passano in vantaggio con Torreira al 50′, gelando l’Inter che a, sua volta chiude la gara al 55′ con il pareggio di Dumfries. Uno a uno deludente per l’Inter che dovrà fare i conti con una situazione di classifica da terzo posto e con la Juventus alle calcagna, distante una sola lunghezza.

Juventus vittoriosa a Torino, contro la Salernitana, grazie ai goal di Dybala al 5′ minuto e di Vlahovic al 29′. Il disastro in Champions è stato metabolizzato dai bianconeri, che in campionato, continuano a risalire la classifica, verso le zone alte.

Il Sassuolo stende in casa, lo Spezia con un poker, mantenendo gli standard del centroclassifica. Berardi su rigore al 17′,al 36′ Verde pareggia per lo Spezia. Il Sassuolo, incalza e torna in vantaggio con Berardi al 48′-doppietta per lui- al 78′ Ayhan sigla il tre a uno per i neroverdi e all’81’ Scamacca chiude il match siglando il quattro a uno.

Vittoria importante e di misura per il Genoa a Marassi, contro il Torino. Il goal arriva al 14′ e lo realizza Portanova. Tre punti importanti per i Grifoni impegnati nella corsa salvezza.

Altra importante vittoria per la Sampdoria impegnata in trasferta contro il Venezia. Caputo al 24′ e al 38′, regala tre punti di vitale importanza per la squadra di Gianpaolo.

Empoli e Verona pareggiano per uno a uno con i goal di Di Francesco al 26′ per l’Empoli e di Cance per il Verona al 71′.

Nel derby della capitale la Roma si impone sulla Lazio con tre goal siglati da Abraham in avvio di gara e al 22′. Al 40′ Pellegrini, sigla la terza rete.

Posticipo serale, tra Bologna e Atalanta

La Champions resta lontana, ma l’Atalanta si rimette in corsa per contendere l’Europa League alla Roma. Dopo la frenata con i giallorossi e il pari con Genoa, la squadra di Gasperini si rimette a correre al Dall’Ara, nonostante rotazioni ridotte all’osso: merito del lampo di Cisse, attaccante classe 2003 della Primavera, un ragazzo fuggito dalla Guinea e che fino a pochi mesi fa giocava in Seconda Categoria nell’ASD Rinascita Refugees, squadra pugliese che ha l’obiettivo di accogliere e integrare ragazzi richiedenti asilo.

Cisse è entrato nella ripresa al posto di uno spremuto Muriel e ha segnato con rasoterra mancino sfruttando l’errore di Hickey, che lo ha tenuto in gioco sul passaggio di Pasalic.