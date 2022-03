2 Percorsi Formativi per Lavorare nel Sociale Senza Laurea

Il tuo sogno è sempre stato quello di lavorare nel sociale? Come ben saprai esistono diverse opzioni per svolgere una professione che consenta di operare in tale ambito, ma spesso e volentieri senza una laurea o un titolo di studio specifico non si può arrivare da nessuna parte. Coloro che si accorgono di voler intraprendere un percorso professionale in questo settore quando ormai hanno terminato gli studi, difficilmente sono disposti ad iscriversi all’università. Altra cosa è invece la possibilità di seguire un corso professionalizzante, in modo da apprendere le competenze necessarie per lavorare nel sociale. Significa perdere meno tempo e potersi inserire nel mondo professionale con una maggior velocità: dettagli che fanno una bella differenza, soprattutto per coloro che non sono più nel fiore degli anni e che hanno bisogno di lavorare.

Fortunatamente anche questa è un’opzione e sono 2 i corsi di formazione per lavorare nel sociale senza laurea che è possibile scegliere al giorno d’oggi: quello per assistente all’infanzia e quello per assistente alla persona. Vediamo nel dettaglio che competenze permettono di ottenere questi percorsi formativi, in quali casi sono consigliati e che mansioni sono di competenza di tali figure professionali.

#1 Corso professionalizzante per assistente alla persona

Il corso per assistente alla persona è rivolto a tutti coloro che sognano di operare nell’ambito del sociale e in particolare a contatto con anziani, disabili, tossicodipendenti o persone che necessitano di un qualche tipo di supporto. Per svolgere tale professione non è necessario un titolo di studio specifico come la laurea, ma bisogna comunque essere in possesso di competenze specifiche. Fortunatamente, esistono anche corsi di formazione a distanza, che si possono dunque seguire online, come quelli di CORSICEF (Centro Europeo di Formazione) che offrono una preparazione completa.

Diventare assistente alla persona significa avere la possibilità di operare in vari contesti svolgendo tale ruolo come lavoratore autonomo presso centri diurni, strutture protette, centri di accoglienza e via dicendo. Per chi sogna di lavorare nel sociale, questa è senza dubbio una professione che può offrire moltissime soddisfazioni e gratificazioni.

#2 Corso professionalizzante per assistente all’infanzia

Se il tuo sogno è sempre stato quello di lavorare nel sociale e ami i bambini, una seconda opzione che ti conviene prendere in considerazione è quella di iscriverti ad un corso di formazione per Assistente all’infanzia. Questa figura infatti si occupa nello specifico proprio dei bambini, ma a differenza della maestra o dell’educatrice non deve essere in possesso di un titolo di studio specifico o della laurea. Per diventare assistente all’infanzia è sufficiente seguire un corso professionalizzante come quello offerto da CORSICEF, che anche in questo caso prevede lezioni a distanza mediante il metodo dell’e-learning.

L’assistente all’infanzia ha la possibilità di lavorare sia come libero professionista che come dipendente, presso asili nido, scuole dell’infanzia private, ludoteche, associazioni, strutture ospedaliere e via dicendo. Si tratta di una figura sempre a contatto con i bambini, dunque se hai sempre sognato di lavorare con i più piccoli questo potrebbe proprio essere il percorso giusto per te.