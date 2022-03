Bonus Cultura: chi ha raggiunto la maggiore età nel 2021 può richiedere il buono

Da oggi, i ragazzi nati nel 2003 – che hanno compiuto18 anni nel 2021 – possono chiedere il Bonus cultura. In cosa consiste, come richiederlo e fino a quando si può usare: ecco cosa serve sapere.

Il Bonus cultura consiste in un buono dal valore di 500 euro con cui si possono acquistare biglietti per cinema, teatri, concerti, eventi culturali, musei, monumenti e parchi archeologici, musica, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici (anche in formato digitale), corsi di teatro, musica, danza e lingue straniere.

Non sono previsti limiti di spesa per ogni singolo acquisto. Non è però possibile comprare diverse unità della stessa cosa. Non si potranno ad esempio acquistare due ingressi per la stessa rappresentazione teatrale.

Il Bonus è strettamente personale. Non può essere scambiato né convertito in denaro. Esiste solo un canale per poter richiedere i 500 euro: il sito www.18app.italia.it. I 18enni che intendono usufruire del Bonus devono registrarsi sul sito utilizzando le proprie credenziali SPID o CIE.

Per farlo c’è tempo fino al 31 agosto 2022. Il valore del buono potrà invece essere speso fino al 28 febbraio 2023.

Sul corretto utilizzo dell’importo vigila il Ministero della Cultura che, si legge sul regolamento d’uso del Bonus, “può provvedere, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle norme del presente decreto, alla disattivazione della Carta di uno dei beneficiari o alla cancellazione dall’elenco di una struttura, di un’impresa o di un esercizio commerciale ammesso”.

Per generare un buono bisogna accedere al sito di 18app inserendo le credenziali di identità digitale e selezionando dal menù in alto a sinistra la voce “crea nuovo buono”. Si potrà così scegliere il tipo di bene che si vuole acquistare, di cui si dovrà inserire nell’apposito riquadro l’importo.

Una volta generato, il buono potrà essere salvato in formato PDF oppure come immagine sui dispositivi del beneficiario. Rimane possibile annullarlo selezionando la voce “annulla buono”. Nei negozi, il buono può essere presentato sia in formato cartaceo che in PDF/immagine direttamente dal dispositivo dell’acquirente. Per gli acquisti online va invece inserito il codice che corrisponde a ogni singolo buono.

Rimane sempre possibile, attraverso l’area “portafoglio” sul proprio account, verificare l’importo a disposizione dopo aver già effettuato alcuni acquisti. Dal “portafoglio” vengono scalati gli importi dei buoni già utilizzati al momento della validazione da parte dell’esercente che li ha accettati.