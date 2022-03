Milano Press Report: ancora meno libertà di stampa

“Il 2021 si è chiuso, ancora una volta, lasciandosi alle spalle i tanti fatti di una regione come la Lombardia da sempre ‘al centro della notizia’, dove l’organizzazione del territorio è tradizionalmente un modello per svariate altre realtà. Eppure in tutti i capoluoghi le segnalazioni dei giornalisti sul campo indicano crescenti zone d’ombra nella libertà di stampa, denunciano il restringimento degli spazi di cronaca e – questo è bene che si sappia – lo svilimento del ruolo di chi si occupa di informare, che parrebbe voler essere ridotto a mero ufficio stampa delle istituzioni”.

Comincia così il Milano Press Report 2021, il bilancio sullo stato dell’Informazione diffuso dal Gruppo Cronisti Lombardi dell’Associazione Lombarda dei Giornalisti. “Le nuove regole sulla comunicazione in ambito giudiziario stanno creando una situazione gravissima, un vero ‘vulnus’ per l’esercizio dell’informazione. Lo spirito positivo del cosiddetto Decreto Cartabia, volto alla tutela dei diritti, deve infatti trovare applicazioni diverse da quelle attuali, che ledono in modo grave non solo il diritto di cronaca ma gli stessi concetti alla base della libertà d’informazione, cardine – non lo diciamo certo noi, ma le massime autorità dello stato – dei principi democratici. Rileviamo quindi il paradosso di una situazione creata dalle istituzioni che va controcorrente rispetto alle raccomandazioni delle istituzioni medesime”.