L’UE cerca gas in Norvegia

Il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre ha incontrato il presidente del Consiglio europeo Charles Michel a Bruxelles durante i colloqui su come ridurre la pressione economica sul mercato unico di 27 stati dell’UE e di circa 450 milioni di consumatori.

“Negli ultimi mesi, se non anni, la Russia ha utilizzato la dipendenza energetica dell’UE per fare pressione non solo sull’Ucraina ma anche sull’Unione europea”, ha affermato Von der Leyen in una dichiarazione prima che i colloqui si rivolgessero alle esigenze dettagliate di fornitura di gas.

Von der Leyen ha insistito sul fatto che i leader dell’UE “ora sono davvero determinati a uscire dalla dipendenza dal gas russo”. Ha detto che Oslo è sempre stata un “fornitore affidabile di gas… sempre fedele a ciò che hai promesso e offerto”.

Tuttavia, la Norvegia ha recentemente avvertito che è già a piena capacità produttiva, rendendo praticamente impossibile l’intervento di Oslo se un’improvvisa morsa sulla fornitura russa diventasse un ostacolo diplomatico.

Quasi la metà delle importazioni di gas dell’UE nel 2021 proveniva dalla Russia, secondo Eurostat; La Norvegia rappresentava solo un quinto del fabbisogno totale.