Incendio sul traghetto Euroferry nella tratta dalla Grecia all’Italia

Le fiamme e poi l’allarme lanciato nel cuore della notte. Un incendio è scoppiato a bordo di un traghetto Euroferry Olympia battente bandiera italiana della Grimaldi Lines che collega la città di Igoumenitsa in Grecia e che arriva a Brindisi. A bordo della nave c’erano 237 passeggeri e 51 membri dell’equipaggio. Secondo quanto riporta l’Ansa, alle 7 del mattino circa la nave è stata completamente evacuata con i mezzi di bordo e non risultano feriti.

L’incendio è avvenuto a circa 9 miglia dalla costa, in piena area Sar (ricerca e soccorso) greca. La guardia costiera greca, competente per i soccorsi, si è subito messa in contatto con il Comando generale delle capitanerie di porto a Roma, per coordinare l’intervento: la Guardia costiera italiana ha messo a disposizione mezzi navali e aerei, che però non sono stati necessari. Sul posto è intervenuta, oltre alle motovedette della guardia costiera greca, anche una unità della Guardia di finanza italiana che si trovava in quel tratto di mare.

L’incendio sul traghetto della Grimaldi Lines, a largo delle coste greche, sarebbe scoppiato in uno dei garage della nave. Lo ipotizza Paul Kyprianou, relazioni esterne per Grimaldi, intervistato da RaiNews24 «È difficile ora capire l’esatta dinamica», aggiunge, mentre, dopo il salvataggio di passeggeri e personale, proseguono le operazioni sulla nave che, i video dei soccorritori, mostrano avvolta dalle fiamme.

“In questo momento le persone sono state evacuate e saranno trasportate a Corfù e da lì organizzeremo il transfert per il ritorno in Italia”, ha detto Paul Kyprianou, responsabile relazioni esterne Grimaldi Group, in collegamento con Rainews 24, confermando che sono tutti in salvo i passeggeri e i membri dell’equipaggio.