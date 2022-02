Pronti 15mld per l’indipendenza UE sui microchip

Con il mondo che lotta per l’accesso ai microchip, questa settimana l’UE svelerà un nuovo pacchetto volto a stimolare la ricerca e la produzione europea in questo mercato cruciale.

Durante una visita all’IMEC, importante centro di ricerca e sviluppo per semiconduttori con sede in Belgio, il commissario dell’UE per l’industria ha insistito sulla necessità che l’Europa sia più autonoma in questo campo.

Il pacchetto dell’UE mira a versare circa 45 miliardi di euro nel settore dei microchip, con l’obiettivo di moltiplicare per 4 la produzione dell’UE entro il 2030.

Thierry Breton, commissario UE per l’industria: “Avremo tre pacchetti principali: uno sarà sostenere la R&S con sovvenzioni comprese tra 11 e 12 miliardi… La seconda parte sarà sostenere fab e mega fab, ovvero 30 miliardi di euro di denaro pubblico. E la terza parte sarà sostenere le start-up che è un fondo tra 2 e 5 o 6 miliardi per sostenere specificamente le start-up in questo settore”.