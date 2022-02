La Regione Basilicata sospende il dg Antonio Tisci

Positivo a un tampone antigenico sarebbe dovuto restare in isolamento domiciliare.

Il direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Basilicata Antonio Tisci è stato sospeso dalle sue funzioni. Il dirigente si era infatti presentato in ufficio nonostante fosse positivo al Covid. A denunciarlo sono stati i Carabinieri dei Nas.

La decisione è stata accompagnata da una nota del Presidente della Regione Vito Bardi, al termine della riunione della Commissione di disciplina.

Il direttore dell’Arpa Basilicata era risultato positivo a un tampone antigenico eseguito due giorni prima in una farmacia di Potenza: sarebbe dovuto restare in isolamento domiciliare. La segnalazione ai Carabinieri è arrivata da alcuni dipendenti dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente.

Entro 15 giorni Tisci potrà presentare le sue controdeduzioni. La guida dell’Arpa sarà affidata al direttore tecnico scientifico facente funzioni Achille Palma.