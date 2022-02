Mattarella bis: le reazioni politiche

Oltre ai 55 applausi che hanno accompagnato il discorso di Sergio Mattarella in occasione del giuramento alla Camera per la sua rielezione a capo dello Stato, tante sono state le reazioni di politica e società civile. “In questa sfida comune – ha dichiarato la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati – potrà sicuramente contare sull’impegno di tutte le Istituzioni repubblicane, a partire dal parlamento, che è il cuore pulsante della democrazia, e che insieme al Governo è pronto ad affrontare con determinazione e fiducia la sfida della ripresa dall’emergenza pandemica”.

Tra i più entusiasti, come era prevedibile, i parlamentari del Pd. Il segretario Enrico Letta via Twitter ha parlato di “discorso della dignità” del capo dello Stato, segnalando che la frase più importante è stata: “Le disuguaglianze non sono il prezzo da pagare alla crescita. Sono il freno alla crescita reale”.

Il deputato Stefano Ceccanti, sempre via social, ha paragonato il momento come un “ponte tra società e istituzioni nell’eredità di Aldo Moro”. Un tweet è stato postato anche dal profilo del Partito democratico: “Grazie Presidente Mattarella per aver scelto con responsabilità di mettersi nuovamente al servizio degli italiani. Siamo pronti a lavorare insieme alle grandi sfide del Paese e a rispondere alle aspettative di cittadine e cittadini. Buon lavoro.

Anche Giuseppe Conte, il leader M5S, ha esaltato le dichiarazioni di Mattarella: “Le sue parole sui giovani, sulla lotta alla precarietà e la tutela dell’ambiente rappresentano la bussola per continuare a costruire una società più giusta, più inclusiva e più equa”. Conte ha voluto manifestare “grande apprezzamento per un discorso plasmato da sincero realismo e dalla volontà di rassicurare un Paese che vuole uscire da incertezza e preoccupazione”.

Per il capo pentastellato, Mattarella “ha nuovamente dato prova della sua alta statura morale, del suo senso dello Stato e della sua incrollabile devozione verso le Istituzioni e il bene comune”. L’altro leader del Movimento, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ha parlato di “dignità, impegno, passione civile” del presidente, auspicando di continuare a “costruire, per un Paese che merita il massimo sforzo politico e istituzionale”.

Il leader Matteo Salvini, che è risultato positivo al Covid nello screening per l’accesso al giuramento e non ha potuto presenziare alla cerimonia, ha definito “bellissimo discorso del rieletto presidente Mattarella”. Poi ha aggiunto: “Anche io, seppur bloccato in casa, ho applaudito convinto, il discorso in generale ed alcuni passaggi (come quelli sulla necessità di una profonda riforma della giustizia) in particolare. Bene, visto che per giorni politici e giornalisti mi hanno criticato e attaccato per il lavoro svolto nella settimana appena trascorsa, oggi posso dire di essere orgoglioso e felice di aver offerto il mio contributo, al pari di altri, per la riconferma del Presidente Mattarella”.

“ll Capo dello Stato ha pronunciato un discorso ineccepibile, che ci rafforza nella convinzione di aver ben agito chiedendo per primi la riconferma del Presidente Mattarella”. Questo il commento del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Il coordinatore nazionale degli azzurri, Antonio Tajani, ha prima voluto ringraziare Mattarella, poi ha detto che gli azzurri hanno “apprezzato le sue parole sulla centralità del Parlamento e sulla funzione democratica dei partiti, sul ruolo che dovrebbero avere magistratura e Csm. Ora spazio alle riforme per ricostruire l’Italia, rivendicando la nostra centralità nell’Ue”. Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, ha sottolineato che il capo dello Stato “ha indicato con chiarezza la rotta: costruire un’Italia più europea, più unita, più giusta. Un’Italia la cui agenda politica è definita dal Next Generation Eu e dalla sua declinazione nazionale, il Pnrr. Un’Italia che può e deve essere rafforzata per orientare il processo per rilanciare l’Europa e rendere strutturale la svolta compiuta in risposta alla pandemia”.

Più critica la posizione della segretaria di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni: “Non abbiamo votato Sergio Mattarella e non condividiamo la scelta, ma rispettiamo sempre le Istituzioni della Repubblica. Continueremo a batterci affinché sia l’ultimo presidente eletto dal Palazzo. È ora che il popolo scelga la massima carica dello Stato”. La leader dell’opposizione ha però detto di “condividere diversi passaggi” del discorso del presidente, a partire dal ”richiamo all’attenzione contro le disuguaglianze, per i giovani e le donne, per la sicurezza sul lavoro. I passaggi più convincenti sono stati quelli sulle correnti del Csm e la bacchettata a Draghi per i mancati diritti al Parlamento e all’opposizione, non lo ha detto ma io la interpreto così, e quando dice che dignità significa combattere la tratta degli esseri umani. Lo considero in significativa discontinuità con il presidente precedente”.

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi si è complimentato sui suoi canali social col presidente: “Grande discorso del Presidente Mattarella, specie sulla giustizia. Viva l’Italia”. La presidente dei deputati dei deputati di Iv, Maria Elena Boschi, su Twitter ha scritto: “Noi, insieme, responsabili del futuro della nostra Repubblica’. Ancora una guida sicura per l’Italia. Grazie Presidente Mattarella, buon lavoro”.

Apprezzamenti anche dal fronte Liberi e Uguali. Il capogruppo alla Camera, Federico Fornaro, ha detto che il capo dello stato “ha indicato la strada maestra per l’uscita dall’emergenza sanitaria, economica e sociale nel segno della coesione nazionale”, mentre la capogruppo di al Senato, Loredana De Petris, ha voluto sottolineare “un discorso altissimo, di enorme spessore, che dimostra quanto il parlamento sia stato saggio e lungimirante nell’individuare in piena autonomia la sua rielezione come la soluzione migliore per il bene del Paese”.

Alessandra Vittorini, vedova di David Sassoli, a nome della famiglia ha voluto ringraziare il presidente: “Siamo commossi per le parole di affetto sincero pronunciate dal Presidente della Repubblica nei confronti di David, nel Parlamento italiano. Nel discorso del Presidente Mattarella riconosciamo la stessa visione e lo stesso sentimento di David e di tutti i cittadini che con lui hanno creduto e credono nella speranza di un mondo migliore e più giusto. Grazie Presidente”.