Fantic Motor: fatturato e vendite record

Un grande incremento, che ha coinvolto tutte le aree dell’azienda, viene evidenziato dalla chiusura di esercizio 2021. Fantic Motor è in costante crescita per il settimo anno consecutivo e con l’acquisizione di Motori Minarelli ha ulteriormente incrementato questo importantissimo avanzamento. Alla chiusura del bilancio 2021 si prevedono di raggiungere ricavi netti consolidati del Gruppo Fantic pari a 156 Mil. di euro. L’EBITDA consolidato sarà di circa 18,3 Mil. (EBITDA margin pari a 11,5%).

L’anno appena trascorso ha visto la sola Fantic Motor Spa registrare una crescita record del fatturato del +95% rispetto al 2020 e del +130% rispetto al 2019. Proprio nel 2019infatti Fantic aveva ottenuto dei ricavi netti pari a 40,2 Mln di euro e nel 2020 di 47,7 Mln di euro.

“Fantic sta crescendo in maniera esponenziale – commenta il CEO Mariano Roman – sia a livello di offerta prodotti moto, e-bikes e soluzioni per la mobilità sostenibile, sia in termini di fatturato in tutti i settori. Nel 2021 l’acquisizione di Motori Minarelli è stata una scelta vincente nello scenario nazionale ed internazionale ed ha ulteriormente contribuito a far acquisire valore e quote di mercato al nostro Gruppo. Nel 2021 abbiamo registrato ancora una volta una crescita record del fatturato. Un risultato che ha superato abbondantemente le migliori aspettative, evidenziando e premiando la vivacità di Fantic e la sua capacità di innovare”.

A fare da traino, oltre al mercato nazionale sempre in forte crescita, anche quello internazionale spinto per le moto dalla Germania (+70% 2021 vs 2020) e Svizzera (+113% 2021 vs 2020), mentre per le ebikes brillano la Spagna (+200% 2021 vs 2020) e Stati Uniti (+645% 2021 vs 2020).

Risultati conseguiti anche grazie al potenziamento della rete vendita Fantic, che oggi è presente in più di 50 Paesi per un totale di oltre 1000 rivenditori nel mondo e circa 30 importatori.

Da sottolineare ci sono inoltre gli importanti investimenti nel Motorsport, premiati fin da subito con grandi successi. Tra questi solo nella scorsa stagione il titolo di Campione del Mondo 2021 MX Junior 125, le vittorie nel Campionato Europeo EMX 250 e 2T, oltre agli Internazionali d’Italia di Motocross Classe 125 e MX2. Nell’Enduro, oltre alla piazza d’onore nel Mondiale E1, è arrivata la vittoria nel Mondiale 125 Youth e molti titoli nazionali.

Il 2022 si è aperto con il debutto assoluto alla Dakar, mentre nei prossimi mesi vedremo Fantic ancora protagonista con le presentazioni dei nuovi prodotti 2022 sul fronte moto, ebikes ed e-mobility.