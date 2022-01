A Donbass cresce la paura dell’invasione russa

Nel cuore del Donbass c’è un cittadina guarda al futuro tra speranza e paura di un’invasione da parte della Russia. Siamo ad Avdiïvka nell’Ucraina orientale, dove l’esercito di Kiev ha combattuto con i separatisti filo-russi e che da otto anni vive all’ombra di una guerra senza fine. Qui la paura di un conflitto sta crescendo di giorno in giorno, specie dopo che Mosca ha schierato 100mila soldati lungo il confine.

“Si avverte una tensione costante in prima linea, dice il tenente Serhiy. Non avvertiamo ulteriori minacce ma solo perché siamo costantemente sotto minaccia qui. Siamo sempre pronti a dover combattere e a respingere qualsiasi attacco nemico nel caso dovessimo essere presi di mira.”0,45

Il tenente Serhiy ha 25 anni che dal 2018 è in prima linea con la Brigata aviotrasportata. Non crede che Mosca possa davvero invadere il Paese dando il via a un conflitto su vasta scala. L’Ucraina è stata in grado di migliorare le sue capacità militari in quasi 8 anni di combattimenti lungo i 280 km della prima linea.