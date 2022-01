Tragedia sul lavoro a Udine: muore 18enne nell’ultimo giorno di stage

Ennesima tragedia sul posto di lavoro a Lauzacco, in provincia di Udine. Lorenzo Parelli, uno studente 18enne, è deceduto in seguito a un incidente che si è verificato nel pomeriggio di ieri in un’azienda in cui il ragazzo aveva finito il suo ultimo giorno di stage in un progetto di Alternanza Scuola-Lavoro.

Durante alcuni lavori di carpenteria metallica in una impresa meccanica, per cause ancora da accertare una putrella gli è caduta addosso uccidendolo sul colpo. Nonostante i soccorsi del 118, coadiuvati dai vigili del fuoco e dai carabinieri di Palmanova, siano stati tempestivi, ogni tentativo di rianimarlo è risultato vano.

Parelli che era di Castions di Strada e studiava presso l’istituto Bearzi di Udine e aveva compiuto 18 anni a fine novembre. Stava frequentando un progetto di PCTO – Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento – la vecchia Alternanza Scuola-Lavoro, in forza di una convenzione tra l’istituto superiore che frequentava e un’azienda meccanica che si occupa di realizzare bilance stradali. Sul posto della tragedia sono subito accorsi i genitori.

Le indagini ancora in corso dei carabinieri e degli ispettori dell’Azienda sanitaria, sul luogo della tragedia è arrivato anche il sostituto procuratore di turno di Udine. La zona della tragedia è stata transennata e posta sotto sequestro per cercare di stabilire eventuali responsabilità di terzi. La sede principale dell’azienda, che opera nel settore della carpenteria metallica, si trova a Buttrio (Udine), mentre lo stabilimento di Lauzacco, dove è avvenuto il dramma, si occupa esclusivamente di laminazione.