Roberta Metsola eletta Presidente del Parlamento Europeo

La nomina sarà un regalo di compleanno memorabile per Roberta Metsola, che compie 43 anni ed è la più giovane eurodeputato eletta presidente. È membro del Partito popolare europeo di centrodestra (Democratici cristiani), il più grande partito del Parlamento. È avvocato di formazione ed è eurodeputata dal 2013.

Le congratulazioni sono state rapidamente emesse, inclusa una dichiarazione rilasciata da George Vella, Presidente di Malta: “Questo è un risultato molto importante per il nostro Paese, che ha dimostrato più volte che, se uniti, la nostra dimensione e la nostra geografia non rappresentano un ostacolo alla visione e all’impegno”.

Il Presidente dirige le attività del Parlamento e dei suoi organi e presiede i lavori parlamentari. In qualità di Presidente, Metsola aprirà e chiuderà i dibattiti e metterà in votazione punti. Il Parlamento si riunisce mensilmente a Strasburgo in una tornata di quattro giorni. Bruxelles ospita anche sessioni parziali.

Il Partito popolare europeo (PPE) assume una posizione conservatrice su varie questioni europee, come la lotta alla criminalità informatica e il controllo delle frontiere europee, ma fornisce asilo ai bisognosi.

Metsola è stato descritto come un solido sostenitore delle priorità del PPE, sebbene sia contrario all’aborto, qualcosa che il PPE sostiene. Malta è l’unico Stato membro dell’UE che vieta l’aborto.

Metsola ha corso contro altri due candidati alla presidenza, dopo la morte del presidente David Sassoli la scorsa settimana.

Se nessun candidato ha il 51% dei voti dopo tre turni di votazione, i due candidati con il maggior numero di voti procedono a un quarto turno in cui il vincitore prende tutto. Secondo le regole del Parlamento europeo, in caso di parità al quarto turno, viene nominato presidente il candidato più anziano.

Tuttavia, secondo il voto di martedì, diversi osservatori del Parlamento europeo hanno previsto che Metsola fosse quasi una vittoria assicurata, secondo diversi resoconti dei media.

Anche i seguenti tre candidati si sono candidati al primo posto del Parlamento: Alice Kuhnke, membro del Gruppo dei Verdi (Alleanza libera europea) dalla Svezia e Sira Rego, membro della Sinistra spagnola. Un quarto candidato, Kosma Zlotowski, membro del gruppo conservatori e riformisti, dalla Polonia, si è ritirato dalla corsa martedì mattina.

Metsola è sposata con Ukko Metsola, finlandese. Hanno quattro ragazzi.