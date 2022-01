Il sottosegretario alla Salute: aggiustare le nostre strategie

La pandemia “non è ancora finita ma il progressivo emergere della variante Omicron sulla Delta ne sta cambiando i connotati, rendendo opportuno un aggiustamento delle nostre strategie”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pier Paolo Sileri su Rai Radio1.

“La comunicazione dei dati – ha aggiunto – deve essere aggiornata”, ma soprattutto il sottosegretario ha anticipato che “la nuova fase dell’epidemia deve portarci entro breve a rivedere le regole soprattutto per la gestione degli ospedali”.

“Questa variante Omicron raggiungerà tutti, non c’è scampo. Non c’è dubbio che entro la fine del 2022, salvo un’altra variante, quasi tutta la popolazione bene o male incontrerà questa variante” ha aggiunto Sileri: “Dovremo convivere con quella che sarà poi la sua variante dominante, non so se sarà la Omicron – ha aggiunto SIleri -.

Le regole verranno alleggerite, credo molto presto, vediamo adesso come andranno i contagi. Oggi con questa nuova variante si può distinguere con più facilità un positivo e un malato. Se sei vaccinato sei più protetto”.