Spettacolo, Forte (Nazionale e Lirico): è Pretty Woman lo show teatrale ‘più visto’ in Italia nel 2021: oltre 80.000 biglietti venduti

"Rinnovo l'invito al governo a non lasciarci soli di fronte ai rincari di bollette ed energia"

“Nel 2021 il musical Pretty Woman in scena al teatro Nazionale di Milano ha venduto oltre 80.000 biglietti. Si tratta certamente dello spettacolo teatrale che in Italia ha riscontrato il maggior successo al botteghino. Una grande soddisfazione, innanzitutto per il cast e tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto, ma anche un segnale forte e importante verso tutti coloro che, come sottoscritto, ritengono che il virus possa essere fronteggiato con misure chiare e puntuali che garantiscono sicurezza al pubblico”.

Lo afferma Matteo Forte, direttore generale dei teatri Nazionale e Lirico di Milano e amministratore delegato di Stage Entertainment ricordando che Pretty Woman proseguirà al Nazionale fino al 22 gennaio.

“Questi numeri – sottolinea Forte – premiano il coraggio dei produttori che, lo scorso febbraio, hanno deciso di far partire le audizioni nonostante fossimo in pieno lockdown investendo in uno spettacolo nuovo”.

“Un segnale inequivocabile – prosegue Matteo Forte – e quindi rinnovo l’auspicio che il Governo non lasci soli i teatri con gli aumenti delle bollette e dell’energia elettrica”.