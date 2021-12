Alexa sfida una bambina a toccare con una moneta i poli di una spina della corrente

Perentorio l'intervento di Amazon

Amazon ha aggiornato il software del suo assistente vocale Alexa per evitare che suggerisca sfide pericolose. La correzione è stata fatta dopo che l’intelligenza artificiale aveva proposto a una bambina di provare la cosiddetta “outlet challenge” o “penny challenge”. La sfida consiste nell’inserire un caricabatterie del telefono in una presa fino a metà e di toccare con una moneta i poli esposti.

L’episodio è venuto a galla dopo che la madre della bambina di 10 anni lo ha raccontato sui social. “Fuori c’era brutto tempo e stavamo facendo alcune sfide fisiche. La bambina ne voleva un’altra e ha chiesto a Echo, che le ha suggerito di partecipare a una sfida che aveva trovato sul web”, ha detto.

La challenge non è però un gioco e può portare a conseguenze molto serie. Molti metalli conducono l’elettricità e inserirli in prese elettriche in tensione può causare anche incendi. Alla fine, la bambina non ha tentato questo ‘gioco’ perché la madre glielo ha impedito. Amazon ha però provveduto a correggere l’errore. “La fiducia dei nostri clienti è al centro di quello che facciamo e Alexa è pensata per dare informazioni accurate, rilevanti e utili”, si legge in una nota.