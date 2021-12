Morto Fred Sinistra, campione di kickboxing no vax

Fred Sinistra, 41 anni, belga, conosciuto anche col soprannome di “The Undertaker”, ex campione del mondo e d’Europa di kickboxing è morto a causa dei gravi problemi respiratori causati dal Covid. Ricoverato a fine novembre, aveva firmato il foglio di dimissioni ed era tornato a casa dove è deceduto. La moglie, in un lungo post di addio su Instagram, ha scritto che il marito non è morto a causa del coronavirus.

No vax e negazionista convinto, Sinistra nonostante l’infezione da Covid, è stato convinto ad andare in ospedale dal suo allenatore. Lo scorso 26 novembre, il kickboxer, sulla sua pagina Instagram, ha postato una foto, mentre durante il ricovero era attaccato a un respiratore e promesso ai suoi fan che sarebbe tornato sul ring nonostante i suoi polmoni fossero stati gravemente danneggiati dalla malattia.

Poi la decisione di lasciare la struttura sanitaria per curarsi a casa e il decesso avvenuto il 16 dicembre. “Non è morto di Covid, mio marito non avrebbe mai accettato che la sua fine fosse strumentalizzata per diffondere la paura e spingere alla vaccinazione”, si legge nel post di Instagram pubblicato dalla moglie dall’account di Sinistra.