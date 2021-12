Forte scossa di magnitudo 4.4 in Lombardia

Una scossa di terremoto è stata avvertita a Milano in diverse parti della città. Dalle prime segnalazioni che arrivano dai social è stata percepita di forte intensità. Secondo l’Ingv, la stima provvisoria della magnitudo è tra il 4.3 e il 4.8 e l’epicentro è localizzato in provincia di Bergamo.

E’ stato individuato a Bonate Sotto, in provincia di Bergamo, l’epicentro del terremoto avvertito nettamente in molte zone della Lombardia, compreso il capoluogo Milano. La magnitudo per la scossa iniziata alle 11.34 di 4,4, ad una profondità di 26 km. Per il momento la sala operativa del Comando di Milano dei Vigili del Fuoco non segnalano particolari criticità. Le squadre sono ancora all’interno delle loro sedi.

“Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia, che si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile, non risultano danni a persone o cose” causati dalla scossa di terremoto di questa mattina in provincia di Bergamo. Lo fa sapere in una nota la Protezione civile, spiegando che l’evento sismico è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 11.34 con magnitudo ML 4.4 ed epicentro localizzato nel comune di Bonate Sotto, in provincia di Bergamo.