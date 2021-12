In aumento anche ricoveri e intensive. Tasso al 4,3%

È in salita la percentuale di positivi al coronavirus sui tamponi effettuati. Continua a crescere anche il numero di pazienti contagiati ricoverati negli ospedali italiani. È quanto emerge dai dati del bollettino del ministero della Salute del 17 dicembre. Nelle ultime 24 ore, i nuovi casi di Covid registrati in Italia sono 28.632 (ieri erano stati 26.109).

I tamponi processati nell’ultimo giorno sono 669.160, in calo rispetto ai 718.281 di ieri. Nel conteggio rientrano anche i test antigenici rapidi, oltre ai tamponi molecolari.

Come detto, sale la percentuale di positivi: considerando il totale dei tamponi, è al 4,3%, mentre ieri era al 3,6%.

I decessi segnalati nell’ultimo bollettino sono 120, compresi alcuni riconteggi (ieri 123, compresi altri riconteggi). Dall’inizio della pandemia, le vittime sono in tutto 135.421 e i contagiati ufficiali – compresi guariti e deceduti – 5.336.795.

Continuano ad aumentare i pazienti positivi ricoverati negli ospedali. In terapia intensiva le persone sono in tutto 923. Rispetto al giorno precedente, nel saldo tra entrate e uscite, sono 6 i posti letto in più occupati in rianimazione. Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 70 (ieri 101).

Cresce anche il numero di pazienti Covid ricoverati nei reparti ordinari: sono 7.520, 182 in più rispetto a ieri.