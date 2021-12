Intelligence, al via il corso della Fondazione Germani sulle minacce biologiche

Intelligence, al via il corso della Fondazione Germani sulle minacce biologiche. l’Istituto Gino Germani di Scienze Sociali e Studi Strategici è lieto di annunciare che sono aperte le iscrizioni al corso online di alta formazione sul tema: “Le minacce biologiche alla sicurezza nazionale: il ruolo dei servizi d’intelligence nella prevenzione e gestione dei bio-rischi emergenti”. Il programma dettagliato può essere scaricato al seguente link: https://fondazionegermani.org/?p=1953 Il corso è composto da 21 video-lezioni (17 in italiano e 4 in inglese), fruibili h24 dagli iscritti, svolte da 14 autorevoli esperti internazionali, e da quattro webinar che si svolgeranno il 25 e 26 gennaio e l’1 e 2 febbraio 2022 (la registrazione dei webinars sarà disponibile successivamente per chi desidera riascoltarli o non ha potuto partecipare in diretta). Il corso, che comprende anche un archivio bibliografico e di documentazione, fornirà ai partecipanti le chiavi di lettura per comprendere le minacce e i rischi biologici del XXI secolo e approfondirà le linee-guida di una possibile strategia nazionale di bio-sicurezza. Inoltre, esso consentirà agli iscritti di acquisire una buona conoscenza del ruolo che i servizi d’intelligence dovranno assumere nella prevenzione e nel contrasto alle minacce biologiche, nonché del nuovo approccio all’intelligence che sarà necessario adottare per fronteggiare tali minacce. Al termine del corso i partecipanti riceveranno un Attestato di Partecipazione. Gli iscritti che desidereranno ricevere una valutazione finale potranno consegnare una breve analisi relativa a una o più minacce biologiche emergenti e le loro ripercussioni sulla sicurezza nazionale, o delle proposte per potenziare il sistema nazionale d’intelligence nella prevenzione e gestione dei rischi biologici.

Il costo del corso è 210 euro + IVA.

È previsto uno sconto del 10% per appartenenti agli organismi di Sicurezza Nazionale, alle Forze di Polizia, alle Forze Armate, agli operatori del sistema sanitario e per studenti universitari. E’ previsto altresì uno sconto del 10%, non cumulativo, per coloro i quali hanno già partecipato ai nostri precedenti corsi.