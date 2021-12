Ufficiale il cambio di colore da lunedì: Natale in zona gialla per la Calabria

di Gabriele Rubino

La Calabria passa in zona gialla. Il cambio di colore scatterà da lunedì 13 dicembre. L’ufficialità è arrivata da poco anche in Cittadella con la trasmissione dell’ordinanza del ministero della Salute che sancisce l’addio alla zona bianca.

Questo significa che almeno la prima parte delle festività natalizie saranno ‘in giallo’. Già ieri (come anticipato da La Nuova Calabria) tutti e tre gli indicatori decisionali avevano superato le soglie di allerta. L’incidenza superiore ai 50 casi per 100 mila abitanti e i tassi di occupazione dei posti letto di area medica oltre, rispettivamente, al 15 e al 10%. L’ordinanza sarà valida per quindici giorni. Dunque, se i dati non miglioreranno non si ritornerà nella fascia bianca nemmeno a Capodanno.

In realtà non sono molte le differenze con la zona bianca. Quella sostanziale è l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto. Fatto peraltro già anticipato da giorni in alcuni comuni e poi dal 6 dicembre su tutto il territorio regionale dal presidente Roberto Occhiuto. La Calabria dunque si aggiunge al Friuli Venezia Giulia in area gialla.

Per le attività che si possono e non si possono fare a seconda se si è in possesso di green pass rafforzato (vaccinazione o guarigione), green pass ordinario (vaccinazione, guarigione o tampone) o se se ne è sprovvisti SCARICA QUI IL DOCUMENTO