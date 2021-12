Schmit scrive a Orlando, plauso a Italia per coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

Nei giorni scorsi, il commissario europeo al Lavoro e ai Diritti sociali, Nicolas Schmit, ha scritto una lettera al ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, per congratularsi per l’impegno dell’Italia sull’utilizzo di “soluzioni digitali per l’attuazione delle norme in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale”, tema affrontato dal ministro Orlando anche nel corso della sessione del Consiglio EPSCO del 15 ottobre 2021.

In particolare, il plauso del commissario Schmit si riferisce al progetto pilota “European Social Security Pass (ESPASS)” lanciato dalla Commissione europea e dall’INPS, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Oltre all’impegno operativo finora dimostrato dall’INPS, il commissario ha elogiato anche l’iniziativa del recente meeting internazionale organizzato proprio dall’Istituto italiano su “Digital Transition and EU Social Security Coordination”, in occasione del quale ha apprezzato la presenza del ministro Orlando e il suo personale sostegno a ESPASS.

Nella sua lettera, il commissario Schmit ha ricordato come l’Italia sia l’unico Paese dell’Unione a partecipare al progetto e, appunto in considerazione dell’impegno dimostrato, ha comunicato al ministro Orlando la propria decisione di scrivere anche agli altri ministri dei 26 Stati UE per ribadire il proprio “invito ad aderire al progetto pilota, e a prendere parte ai lavori tecnici e alle attività di test”.