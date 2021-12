Rilasciato il sospettato dell’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi

Le autorità francesi hanno annunciato che l’uomo arrestato all’aeroporto di Parigi-Charles De Gaulle con l’accusa di essere sospettato dell’omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi nel 2018 è stato erroneamente identificato. I funzionari sauditi hanno poi affermato che è stato liberato.

L’ufficio del procuratore generale di Parigi ha rilasciato una breve dichiarazione mercoledì dopo oltre 24 ore di controlli, affermando che l’uomo arrestato martedì non era il Khalid Aedh al-Otaibi, ricercato in base a un mandato di arresto turco del 2019.

“Il mandato di arresto non gli viene applicato”, ha affermato la dichiarazione, senza elaborare. I media francesi hanno riferito che il disguido era legato al fatto che l’uomo detenuto aveva un nome identico ad al-Otaibi.

L’ambasciata saudita a Parigi ha detto che l’uomo arrestato è stato rilasciato più tardi mercoledì e si è imbarcato su un volo per l’Arabia Saudita. L’ambasciata ha sostenuto che si trattava di un caso di scambio di identità, affermando che l’uomo “non aveva nulla a che fare con il caso in questione”.

Una persona di nome Khalid Aedh Al-Otaibi era uno degli oltre una dozzina di funzionari sauditi sanzionati dal Tesoro degli Stati Uniti nel 2018 per l’uccisione di Khashoggi. È stato anche menzionato nel rapporto declassificato dell’intelligence statunitense che affermava che il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman aveva “approvato” l’operazione che aveva ucciso Khashoggi. Il rapporto utilizzava una traslitterazione inglese alternativa del suo cognome.

Khashoggi è stato ucciso dopo essere entrato nel consolato saudita a Istanbul per ottenere i documenti che gli avrebbero permesso di sposare la sua fidanzata turca, che stava aspettando fuori. Funzionari turchi affermano che Khashoggi, che aveva scritto in modo critico sul principe ereditario dell’Arabia Saudita per il Washington Post, è stato ucciso da una squadra di agenti sauditi e poi smembrato con una sega per ossa.

Il governo saudita ha ammesso l’omicidio sotto un’intensa pressione internazionale e ha tenuto un processo a porte chiuse, sebbene non abbia mai rilasciato i nomi degli accusati.

L’arresto di breve durata è avvenuto in un momento politico particolarmente delicato per tutti i soggetti coinvolti.

Il presidente francese Emmanuel Macron aveva appena deciso di visitare il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman nel suo recente tour in Medio Oriente.

Il principe Mohammed era ancora nel suo primo grande tour in tutti gli stati arabi del Golfo dall’uccisione di Khashoggi, diretto mercoledì in Qatar.

E il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che ha appena lasciato il Qatar, spera di seppellire una faida di lunga data con il regno e gli Emirati Arabi Uniti sul suo paese che offre un rifugio agli islamisti in Medio Oriente. Erdogan spera che ciò incoraggerà gli investimenti arabi in Turchia mentre la sua valuta lira crolla nel mezzo di una crisi economica.