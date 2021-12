La terza dose offre protezione contro l’omicron, lo conferma Pfizer

Pfizer ha affermato mercoledì che un richiamo del suo vaccino contro il COVID-19 potrebbe offrire un’importante protezione contro la nuova variante dell’omicron anche se le due dosi iniziali sembrano significativamente meno efficaci.

Pfizer e il suo partner BioNTech hanno affermato che mentre due dosi potrebbero non essere abbastanza forti da prevenire l’infezione, i test di laboratorio hanno mostrato un booster aumentato di 25 volte i livelli di anticorpi delle persone in grado di combattere l’omicron. Per le persone che non hanno ancora ricevuto un richiamo, le aziende hanno affermato che due dosi dovrebbero ancora prevenire malattie gravi o morte.

Le autorità sanitarie negli Stati Uniti e in altri paesi hanno esortato le persone idonee a ricevere una terza dose anche prima di questi risultati.

“Vai e prendi il tuo terzo potenziamento il prima possibile”, ha detto il dottor Mikael Dolsten, direttore scientifico di Pfizer. “Questo è confortante e un messaggio molto positivo che ora abbiamo un piano che indurrà un’immunità che probabilmente proteggerà da infezioni, malattie sintomatiche e malattie gravi da ora in poi per tutta la stagione invernale”.

Il presidente Joe Biden ha affermato che la scoperta del booster Pfizer è “molto incoraggiante”, anche se ha avvertito, “questo è il rapporto di laboratorio. Ci sono altri studi in corso”.

Pfizer e BioNTech hanno testato campioni di sangue prelevati un mese dopo un richiamo e hanno scoperto che le persone ospitavano livelli di anticorpi neutralizzanti l’omicron che erano simili a quantità dimostrate protettive contro le varianti precedenti dopo due dosi. Per i test di laboratorio, i ricercatori hanno coltivato campioni dei cosiddetti “pseudovirus” che contengono le nuove preoccupanti mutazioni.

Gli scienziati non sanno ancora quanto sia grande la minaccia della variante dell’omicron. Attualmente la variante extra-contagiosa delta è responsabile della maggior parte dei casi di COVID-19 negli Stati Uniti e in altri paesi.

Ma la variante dell’omicron, scoperta alla fine del mese scorso, porta un numero insolitamente elevato di mutazioni e gli scienziati stanno correndo per scoprire quanto facilmente si diffonde, se causa malattie più gravi o più lievi di altri tipi di coronavirus e quanto potrebbe sfuggire al protezione delle vaccinazioni precedenti.

I risultati di Pfizer, annunciati in un comunicato stampa, sono preliminari e non sono ancora stati sottoposti a revisione scientifica. Ma sono i primi di un produttore di vaccini che esamina se le dosi di richiamo che le autorità sanitarie stanno esortando le persone a ottenere possano davvero fare una differenza fondamentale.

Moderna e Johnson & Johnson stanno anche testando come potrebbero reggere i loro vaccini, ma le autorità sanitarie osserveranno da vicino le prove del mondo reale di come l’omicron si diffonde nelle popolazioni altamente vaccinate.

Se diventa dominante e causa malattie gravi, le autorità di regolamentazione dovranno decidere se i vaccini debbano essere modificati per adattarsi meglio all’omicron, modifiche alla ricetta che i produttori stanno già iniziando, per ogni evenienza.

Gli scienziati hanno ipotizzato che il salto in alto negli anticorpi fornito con una terza dose degli attuali vaccini COVID-19 potrebbe essere sufficiente per contrastare qualsiasi diminuzione dell’efficacia.

Nonostante il gran numero di mutazioni che omicron porta, “non è ancora una variante di fuga completa, è una variante di fuga parziale”, ha detto il CEO di BioNTech Ugur Sahin in una conferenza stampa.

I livelli di anticorpi prevedono quanto bene un vaccino possa prevenire l’infezione da coronavirus, ma sono solo uno strato delle difese del sistema immunitario. Pfizer ha affermato che due dosi del vaccino dovrebbero comunque proteggere da malattie gravi, perché le mutazioni di omicron non sembrano ostacolare un’altra difesa: le cellule T che combattono il virus dopo l’infezione.

Un piccolo studio di laboratorio in Sud Africa ha anche concluso che le persone potrebbero essere più suscettibili alle infezioni da omicroni dopo appena due dosi di Pfizer. Gli scienziati dell’Africa Health Research Institute di Durban hanno riscontrato un forte calo della forza anticorpale contro l’omicron rispetto ad altre varianti, sebbene non abbiano testato i booster. I booster Pfizer non sono ancora disponibili in Sud Africa, ma agli operatori sanitari vengono offerte dosi extra del vaccino J&J a iniezione singola.

I risultati preliminari del Sudafrica hanno suggerito che le persone vaccinate dopo un precedente attacco di COVID-19 hanno mantenuto una maggiore protezione, il che riflette che è noto che i colpi iniziali innescano un enorme salto di anticorpi dopo una precedente infezione.

Anche se ci sono più infezioni rivoluzionarie dopo due dosi, la maggior parte degli esperti ritiene che i vaccini funzioneranno ancora contro la variante dell’omicron a causa delle altre difese immunitarie che attivano, ha affermato Willem Hanekom, coautore dello studio sudafricano.

“Più anticorpi puoi avere a bordo, meglio farai, almeno in questi esperimenti di laboratorio”, ha detto Hanekom. “Quindi i vaccini di richiamo potrebbero essere molto importanti”.

Un esperto statunitense ha convenuto che i risultati preliminari del richiamo sono incoraggianti, sebbene siano necessarie ulteriori informazioni.

Ma se l’omicron finisce per causare malattie gravi e diventa comune a livello globale, “potrebbe essere affrontato molto meglio attraverso vaccini che sono adattati per proteggere specificamente contro quella variante”, ha affermato il dott. Jesse Goodman della Georgetown University, ex capo dei vaccini della Food and Drug Administration. .

I produttori di vaccini stanno già modificando le loro ricette di vaccini per creare una dose specifica per l’omicron nel caso sia necessario. Pfizer ha previsto che il suo candidato potrebbe essere pronto per essere preso in considerazione dalle autorità di regolamentazione a marzo.