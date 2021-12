Balena partorisce impigliata nella corda da pesca

Gli scienziati hanno avvistato una balena in via di estinzione che trascinava un pezzo di corda da pesca impigliata nella sua bocca mentre nuotava con un vitello appena nato al largo della costa della Georgia, una rara conferma di una nascita da parte di una balena impigliata che gli esperti hanno determinato che non può tentare di aiutare in sicurezza.

Il cucciolo di balena è apparso sano e illeso quando una squadra di ricognizione aerea lo ha individuato giovedì accanto alla madre intrappolata vicino a Cumberland Island, in Georgia, ha detto Clay George, un biologo della fauna selvatica del Dipartimento delle risorse naturali della Georgia.

È stata la seconda balena franca neonata confermata nelle acque atlantiche degli Stati Uniti sudorientali durante la stagione del parto della specie, che in genere va da dicembre a marzo.

Le balene franche del Nord Atlantico sono in grave pericolo di estinzione, con gli scienziati che stimano che ne sopravvivono meno di 350. Le femmine adulte migrano in acque più calde al largo della Georgia e della Florida ogni inverno per partorire. George ha detto di essere a conoscenza solo di un altro rapporto confermato, dal gennaio 2011, di una balena franca impigliata con un neonato e che alla fine è riuscito a liberarsi.

La femmina di balena avvistata la scorsa settimana, identificata dai segni unici sulla sua testa, trascina la corda da pesca almeno da marzo. Fu allora che fu segnalato per la prima volta impigliato nella baia di Cape Cod, al largo della costa del Massachusetts. Gli esperti di fauna selvatica sono riusciti ad accorciare la corda prima che la balena si dirigesse a sud, ma non sono stati in grado di liberarla.

“Non abbiamo visto una balena impigliata in modo cronico venire qui dal nord e avere un cucciolo”, ha detto George, aggiungendo: “È incredibile. Ma d’altra parte, potrebbe alla fine essere una condanna a morte per lei”.

Questo perché la madre balena può avere difficoltà sia ad allattare il suo piccolo che ad avere ancora l’energia necessaria per continuare a trascinare la lenza mentre cerca anche di riprendersi da potenziali ferite alla bocca, ha detto George. Le balene franche femmine in genere si abbuffano nelle acque dove si nutrono e si accoppiano al largo del New England e del Canada prima di dirigersi a sud per partorire. Non mangeranno più fino al ritorno: un viaggio di andata e ritorno che può richiedere tre mesi o più.

Giovedì, soccorritori addestrati su una barca si sono avvicinati alla madre balena e al piccolo. Dopo essersi consultato con altri esperti, ha detto George, il team di risposta ha concluso che qualsiasi tentativo di rimuovere o accorciare ulteriormente la corda da pesca rappresenterebbe un rischio troppo grande sia per le balene che per l’equipaggio della barca.

Gli osservatori che scansionano le acque ogni giorno alla ricerca di balene e dei loro bambini durante la stagione del parto pianificano di tenere d’occhio la coppia.

“La mia preoccupazione è che ha ancora due pezzi di corda, circa 20 piedi, che escono dal lato sinistro della bocca”, ha detto Georgia. “Se quei due pezzi di corda finissero per annodarsi l’uno intorno all’altro e c’è un cappio, potresti immaginare che il vitello potrebbe finire per rimanere impigliato”.

Scienziati e sostenitori del North Atlantic Right Whale Consortium hanno affermato a ottobre di sospettare che i mammiferi marini abbiano perso quasi il 10% della loro popolazione l’anno scorso, con un numero complessivo stimato di 336.

Le balene franche furono decimate durante l’era della caccia commerciale alle balene, quando venivano cacciate per il loro petrolio. Ora gli scienziati affermano che l’intreccio con gli attrezzi da pesca e le collisioni con le navi stanno uccidendo le balene franche più velocemente di quanto possano riprodursi.