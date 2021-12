Gli auguri benedicenti del Cardinale Pietro Parolin ai lettori di America Oggi 

a Lei e a tutti i lettori di America Oggi formulo fervidi auguri di Buon Natale e di sereno Anno Nuovo. Molte sono le sfide che ancora ci attendono – a cominciare da quella della pandemia e da quella delle migrazioni, su cui Papa Francesco ha fortemente attirato l’attenzione durante questo viaggio a Cipro e in Grecia, Paesi che si trovano drammaticamente al centro del fenomeno – ma il Natale ci ricorda che non siamo soli ad affrontarle, perché c’è l’Emmanuele, il Dio con noi, venuto ad abitare per sempre su questa nostra terra e ad accompagnarci con la sua luce e la sua grazia nel nostro pellegrinaggio terreno. Si ravvivi dunque la speranza e con la speranza il senso di responsabilità in ciascuno di noi per collaborare con Lui a costruire, fin da quaggiù, il suo regno di giustizia, di amore e di pace. Accompagno questi auguri con una speciale preghiera per ciascuno di voi, i vostri cari e le vostre intenzioni di bene.

Cordialmente,

Pietro Parolin

Segretario di Stato

della Santa Sede