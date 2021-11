Scontri a Belgrado, manifestanti contro il governo bloccano la Serbia

Scontri sabato in Serbia tra polizia e manifestanti anti-governativi che hanno bloccato strade e ponti nel Paese balcanico per protestare contro le nuove leggi che, secondo loro, favoriscono gli interessi degli investitori stranieri che devastano l’ambiente.

Centinaia di persone sabato sono apparse contemporaneamente nella capitale Belgrado, nella città settentrionale di Novi Sad e in altri luoghi per bloccare i ponti e le strade principali per un’ora in quello che gli organizzatori hanno descritto come un blocco di avvertimento. Hanno promesso ulteriori proteste se le leggi sull’esproprio delle proprietà e sul referendum non fossero state ritirate.

Gli agenti di polizia hanno impedito ai manifestanti di raggiungere i ponti, il che ha portato a schermaglie mentre gli elicotteri della polizia sorvolavano. I manifestanti hanno poi marciato in giro riuscendo a fermare il traffico in un ponte chiave a Belgrado e in varie strade del centro.

Gli organizzatori hanno detto che diverse persone sono state arrestate. La polizia in precedenza ha avvertito che qualsiasi blocco dei ponti è illegale.

Numerosi gruppi ambientalisti e organizzazioni della società civile sono arrabbiati per il fatto che le autorità abbiano abbassato la soglia del referendum e consentito la rapida espropriazione della proprietà privata se ritenuta nell’interesse pubblico. Gli attivisti sostengono che questo aprirà la strada alle società straniere per aggirare il malcontento popolare su progetti come l’offerta della società Rio Tinto per lanciare una miniera di litio nella Serbia occidentale.

Le autorità serbe hanno respinto le accuse, affermando che le nuove leggi sono necessarie a causa di progetti infrastrutturali. Il presidente autocratico del paese, Aleksandar Vucic, ha affermato che sarà organizzato un referendum sulla miniera di Rio Tinto.

Le questioni ambientali di recente hanno attirato l’attenzione dell’opinione pubblica poiché gli attivisti locali accusano il governo populista di consentire la devastazione della natura a scopo di lucro. Gli esperti hanno avvertito che la prevista miniera di litio nella Serbia occidentale distruggerebbe i terreni agricoli e inquinerebbe le acque.

Dopo decenni di abbandono, la Serbia ha dovuto affrontare gravi problemi ambientali come l’inquinamento dell’aria e dell’acqua, la cattiva gestione dei rifiuti e altri problemi. La Serbia è una nazione candidata all’ingresso nell’Unione Europea, ma finora è stato fatto poco per quanto riguarda il miglioramento della situazione ambientale del Paese.

I manifestanti sabato hanno fischiato durante il blocco e hanno cantato “Non rinunceremo alla Serbia”. Enormi colonne di auto e altri veicoli si sono formate in diversi punti mentre i manifestanti lasciavano passare solo i servizi di emergenza.

La protesta ha coinciso con una convenzione del Partito progressista serbo populista di Vucic, mentre migliaia di suoi sostenitori sono stati condotti nella capitale per il raduno che è stato progettato come una dimostrazione di sostegno alle sue politiche.

Sebbene abbia formalmente cercato l’adesione all’UE, Vucic si è rifiutato di allineare la politica estera del paese con il blocco delle 27 nazioni e ha invece rafforzato l’alleanza del paese balcanico con Russia e Cina.