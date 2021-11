Tempestava la sua ex con chiamate e messaggi telefonici offensivi

Misura cautelare per lo stalker

Ordinanza di divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa. Questa la misura cautelare eseguita nel pomeriggio di ieri dagli agenti del commissariato di Corigliano-Rossano nei confronti di un uomo, P.V. di 58 anni. Nei confronti del soggetto è stata applicata una ordinanza decisa dal gip di Castrovillari su richiesta del pm Veronica Rizzaro.

Gli accertamenti sono stati avviati sulla base di una denuncia-querela per atti persecutori presentata agli inizi di novembre, nei confronti del suo ex compagno dalla vittima. L’uomo, incapace di accettare la fine di una relazione durata circa dieci anni – si spiega – ha messo in atto reiterate condotte moleste ai danni dell’ex compagna. Di tutto per impedirle di intrattenere serenamente le relazioni sociali, denigrandola con chiunque e soprattutto con i soggetti con i quali reputava che la donna avesse intrapreso un nuovo rapporto sentimentale.

L’attività dello stalker è continuata con incessanti pedinamenti vicino all’abitazione e nei luoghi frequentati dalla donna. Anche durante i turni di servizio tempestava la sua ex con chiamate e messaggi telefonici dal carattere offensivo, provocando di conseguenza gravi stati di ansia e di paura, tale da ingenerare un fondato timore per l’incolumità e costringere la donna a cambiare le sue abitudini di vita.