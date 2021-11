Italia, Austria e Croazia, in Europa si scatena la protesta sulle restrizioni

Decine di migliaia di manifestanti, molti provenienti da gruppi di estrema destra, hanno marciato per Vienna sabato dopo che il governo austriaco ha annunciato un blocco nazionale a partire da lunedì per contenere le infezioni da coronavirus alle stelle.

Sabato, le manifestazioni contro le restrizioni sui virus si sono svolte anche in Svizzera, Croazia, Italia, Irlanda del Nord e Paesi Bassi, il giorno dopo che la polizia olandese ha aperto il fuoco sui manifestanti e sette persone sono rimaste ferite nella rivolta scoppiata a Rotterdam. I manifestanti si sono radunati contro le restrizioni del coronavirus e i pass obbligatori COVID-19 necessari in molti paesi europei per entrare in ristoranti, mercatini di Natale o eventi sportivi, oltre alle vaccinazioni obbligatorie.

Il lockdown austriaco inizierà lunedì e arriverà quando i decessi giornalieri medi sono triplicati nelle ultime settimane e gli ospedali negli stati pesantemente colpiti hanno avvertito che le unità di terapia intensiva stanno raggiungendo la capacità. Il blocco durerà almeno 10 giorni, ma potrebbe arrivare fino a 20, hanno detto i funzionari. Le persone potranno uscire di casa solo per motivi specifici, tra cui fare la spesa, andare dal medico o fare esercizio.

Il governo renderà inoltre le vaccinazioni obbligatorie a partire dal 1° febbraio. Non abbastanza il 66% degli 8,9 milioni di austriaci è completamente vaccinato, uno dei tassi più bassi dell’Europa occidentale.

La marcia di sabato è iniziata nell’imponente piazza Heldenplatz di Vienna. Cantando “Resistenza!” e fischiando, i manifestanti si sono spostati lungo la circonvallazione interna della città. Molti sventolavano bandiere austriache e portavano cartelli che deridevano il cancelliere Alexander Schallenberg e il ministro della Sanità Wolfgang Mueckstein. Alcuni indossavano camice da dottore; altri indossavano cappelli di stagnola. La maggior parte dei segnali si concentrava sul mandato del vaccino: “Il mio corpo, la mia scelta”, si legge in uno. “Stiamo difendendo i nostri figli!” disse un altro.

Tra coloro che protestavano c’erano membri di partiti e gruppi di estrema destra e di estrema destra, tra cui il Partito della Libertà di estrema destra, il partito MFG contro i vaccini e gli Identitari di estrema destra.

Circa 1.300 agenti di polizia erano in servizio e 35.000 manifestanti hanno partecipato a diverse marce in tutta la città, ha detto la polizia. La polizia ha detto che diversi manifestanti sono stati arrestati, ma non ha fornito numeri specifici. Più tardi sabato sera, i manifestanti hanno lanciato bottiglie e lattine di birra e hanno sparato fuochi d’artificio contro la polizia, che ha poi usato spray al peperoncino per disperdere la folla.

Il leader del Freedom Party Herbert Kickl, che di recente è risultato positivo al COVID-19, è apparso in video, denunciando quelle che ha definito misure “totalitarie” da un governo “che crede di dover pensare e decidere per noi”.

Venerdì Schallenberg si è scusato con tutte le persone vaccinate, dicendo che non era giusto che dovessero soffrire per le rinnovate restrizioni di blocco.

“Mi dispiace fare questo passo drastico”, ha detto all’emittente pubblica ORF.

Nella vicina Svizzera, 2.000 persone hanno protestato contro un imminente referendum sull’approvazione o meno della legge sulle restrizioni COVID-19 del governo, sostenendo che fosse discriminatoria, secondo quanto riportato dall’emittente pubblica SRF.

Il giorno dopo la rivolta di Rotterdam, migliaia di persone si sono radunate nella centrale piazza Dam di Amsterdam, nonostante gli organizzatori abbiano annullato la protesta. Hanno camminato pacificamente per le strade, strettamente controllati dalla polizia.

“Questa politica (misure anti coronavirus) crea molti conflitti tra le persone”, ha detto Hugo Gietelink di Amsterdam all’Associated Press. “Penso che sia molto importante che vaccinati e non vaccinati debbano fare di nuovo amicizia”.

Alcune centinaia di persone hanno marciato anche attraverso la città di Breda, nel sud dell’Olanda. Un organizzatore, Joost Eras, ha detto all’emittente NOS che non si aspettava violenza dopo essersi consultato con la polizia.

“Certamente non supportiamo quello che è successo a Rotterdam. Ne siamo rimasti scioccati”, ha detto.

In Italia, 3.000 si sono riversati nel Circo Massimo della capitale, un campo dove anticamente i romani allestivano spettacoli popolari, per protestare contro i certificati di “Green Pass” richiesti nei luoghi di lavoro, ristoranti, cinema, teatri, impianti sportivi e palestre, nonché per viaggi in treno, autobus o traghetto a lunga percorrenza.

“Le persone come noi non si arrendono mai”, recita uno striscione, con i colori rosso, bianco e verde della bandiera italiana. Quasi nessuno indossava una maschera protettiva.

In Irlanda del Nord, diverse centinaia di persone contrarie ai passaporti vaccinali hanno protestato davanti al municipio di Belfast, dove sabato è stato aperto il mercatino di Natale della città, un mercato in cui era richiesta la prova della vaccinazione o un test COVID-19 negativo.

Il governo dell’Irlanda del Nord ha votato questa settimana per introdurre certificati di vaccinazione per l’ingresso in locali notturni, bar e ristoranti a partire dal 13 dicembre.

Alcuni manifestanti portavano cartelli che sono stati ampiamente criticati come offensivi, confrontando le restrizioni del coronavirus con le azioni della Germania nazista.

In Croazia, migliaia di persone si sono radunate nella capitale Zagabria, portando bandiere, simboli nazionalisti e religiosi, insieme a striscioni contro le vaccinazioni e quelle che descrivono come restrizioni delle libertà delle persone.

In Francia, il ministro degli Interni Gerald Darmanin ha condannato le violente proteste nell’isola caraibica di Guadalupa, uno dei territori francesi d’oltremare. Darmanin ha detto che 29 persone sono state arrestate dalla polizia durante la notte. Le autorità hanno inviato altri 200 agenti di polizia sull’isola e martedì imporranno il coprifuoco notturno dalle 18:00 alle 05:00

I manifestanti in Guadalupa hanno organizzato blocchi stradali e dato fuoco alle auto. Denunciano il pass sanitario COVID-19 della Francia, necessario per accedere a ristoranti e caffè, luoghi culturali, arene sportive e viaggi a lunga distanza. Stanno anche protestando contro le vaccinazioni obbligatorie in Francia per gli operatori sanitari.