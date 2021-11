L’Austria da lunedì è in lockdown per provare a frenare la quarta ondata

Lockdown generale da lunedì in Austria. Durerà 20 giorni e poi proseguirà per i non vaccinati. Il provvedimento per provare a frenare la quarta ondata di contagi Covid nel Paese è stato annunciato oggi dal governo di Vienna.

Quello sulle chiusure per tre settimane non è l’unico provvedimento annunciato dal cancelliere austriaco Alexander Schallenberg, che ha parlato da Innsbruck all’intera Nazione. In Austria dall’1 febbraio del 2022 sarà imposto l’obbligo vaccinale alle persone che a quel giorno non avranno ricevuto alcuna dose del vaccino contro il Covid-19.

“Nonostante mesi di impegno non siamo riusciti a convincere abbastanza gente a farsi vaccinare”, si è rammaricato Schallenberg. “Ci sono troppe forze politiche che ci vanno contro”, ha aggiunto parlando di un “attentato al sistema sanitario”. L’Austria diventa il primo Paese dell’Unione Europea ad imporre il vaccino.

Sul sito di Oe24 un elenco delle attività che rimarranno chiuse da lunedì per il lockdown in Austria. Per quanto riguarda il commercio al dettaglio, restano aperti solo supermercati, parafarmacie e farmacie, il resto dei negozi non potranno aprire. Chiusi anche ristoranti, palestre, parrucchieri, centri massaggi e altri servizi in cui non è possibile mantenere la distanza minima. Dovrebbero essere nuovamente chiusi anche gli stadi.

Queste in sintesi le misure decise dal governo austriaco: mascherina FFP2 obbligatoria da lunedì in locali chiusi, scuole e asili restano aperti, ma c’è l’obbligo di mascherina, terza dose di vaccinazione possibile dopo quattro mesi, vaccinazione obbligatoria da febbraio, controlli più severi e sanzioni maggiori.