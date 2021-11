In Francia dal 15 dicembre terza dose per gli over 65

“Dal 15 dicembre la validità del green pass per chi ha più di 65 anni sarà condizionata al terzo richiamo del vaccino contro il Covid”. Questo è l’annuncio in diretta tv dall’Eliseo del presidente francese Emmanuel Macron alla popolazione. “La pandemia non è ancora finita, dovremo vivere con il virus e le sue varianti fin quando la popolazione mondiale non sarà vaccinata”, ha detto ancora lanciando un appello alla “vigilanza” e ripetendo: “Vaccinatevi, vaccinatevi: conto su di voi”.

Oltre al messaggio sulla terza dose a chi ha più di 65 anni per ottenere l’estensione del pass sanitario, il presidente francese ha anche fatto sapere che è pronta una campagna di richiamo del vaccino per le persone over 50. Macron è tornato a rivolgersi ai francesi per la nona volta dall’inizio della crisi legata al coronavirus.

Questa mattina ha presieduto un consiglio di difesa sanitario per fare proprio il punto sulla tematica più stringente, ovvero trovare una soluzione per convincere un massimo di francesi over 65, obesi o con vulnerabilità ad assumere la terza dose di vaccino anti-Covid.