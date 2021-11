L’OMS avverte: Europa e Asia di nuovo nell’epicentro della pandemia

Ha fornito due ragioni principali per l’aumento dei casi di COVID-19. In primo luogo, una copertura vaccinale insufficiente e, in secondo luogo, l’allentamento delle misure di salute pubblica e sociali, come indossare maschere, lavarsi le mani e mantenere la distanza sociale. “Dobbiamo fare tutto, sia la vaccinazione che l’attuazione delle misure di protezione”.

Proiezioni affidabili mostrano che se si raggiungesse il 95% dell’uso universale della maschera in Europa e in Asia centrale, si potrebbero salvare fino a 188.000 vite dal mezzo milione di vite che potrebbero essere perse prima del febbraio 2022. Proseguono i test, la tracciabilità dei contatti e la ventilazione degli spazi chiusi affollati. essenziale per evitare un lockdown che danneggerebbe l’economia e i mezzi di sussistenza delle persone.

“Le misure preventive, se applicate correttamente e in modo coerente, ci consentono di andare avanti con le nostre vite, non il contrario”, ha affermato il dott. Kluge. “Le misure preventive non privano le persone della loro libertà, la garantiscono. In altre parole, il modo migliore per evitare i blocchi – che è l’ultima risorsa assoluta – è applicare tali misure e mantenere bassa la trasmissione di COVID-19”.

“I vaccini sono la nostra risorsa più potente se utilizzati insieme ad altri strumenti”.

I paesi dell’Europa e dell’Asia centrale sono in varie fasi del lancio della vaccinazione. In media, solo il 47% delle persone ha completato una serie completa di vaccinazioni. Mentre otto paesi hanno ormai superato il 70% di copertura, in due il tasso rimane al di sotto del 10%. Laddove la diffusione del vaccino è bassa, in molti paesi dei paesi baltici, dell’Europa centrale e orientale e dei Balcani, i tassi di ricovero ospedaliero sono elevati.

La maggior parte delle persone ricoverate in ospedale e che muoiono di COVID-19 oggi non sono completamente vaccinate. “È imperativo che le autorità investano tutti gli sforzi per accelerare il ritmo del lancio della vaccinazione”.

“Dobbiamo assicurarci che i paesi con una bassa copertura vaccinale tra i gruppi prioritari aumentino la loro copertura. Le autorità sono incoraggiate ad offrire una dose aggiuntiva alle persone moderatamente e gravemente immunocompromesse, 1-3 mesi dopo aver completato la serie di vaccinazioni primarie e a considerare di offrire una dose aggiuntiva di vaccini COVID-19 a tutte le persone di età superiore ai 60 anni”.

Quest’ultima raccomandazione è già seguita in alcuni Stati membri dell’UE, come Belgio e Svezia, per le persone di età superiore ai 65 anni.

“Siamo in un altro punto critico della ripresa della pandemia. L’Europa è tornata nell’epicentro della pandemia, dove eravamo un anno fa. La differenza oggi è che sappiamo di più e possiamo fare di più: abbiamo più strumenti e mezzi per mitigare e ridurre i danni alle nostre comunità e alla società”.

Nell’UE, gli ultimi dati del monitoraggio dei vaccini dell’ECDC mostrano un tasso medio di vaccinazione elevato con circa il 76 % della popolazione adulta (18+) completamente vaccinata e un tasso ancora più elevato tra i più anziani (80+), dove il tasso è dell’89 %. Nonostante ciò, c’è un’impennata di COVID-19 in diversi paesi.

Sulla necessità di un terzo vaccino per l’intera popolazione, non si è discostato molto dalla sua posizione a settembre. Ha ricordato le enormi differenze nei tassi di vaccinazione per paese e ha accettato l’introduzione della vaccinazione di richiamo se non a spese dei gruppi vulnerabili che non sono ancora stati completamente vaccinati. È inoltre necessario vaccinare gli alunni nelle scuole dall’età di 12 anni.