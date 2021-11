Accordo UE e USA su dazi per l’importazione dell’acciaio

L’accordo è stato confermato dalla Commissione Europea. Secondo il commissario per il commercio Valdis Dombropvskis, Bruxelles e Washington hanno deciso di sospendere la loro disputa commerciale e avviare una partnership per raggiungere un “accordo globale sostenibile per acciaio e alluminio”.

Dazi doganali del 25% sull’acciaio e del 10% sull’alluminio sono stati introdotti nel 2018 dall’allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L’UE si è schierata contro le tariffe e ha reagito con dazi sui prodotti statunitensi come i motori Harley-Davidson, i jeans Levi Strauss e il whisky.

Come l’UE, il successore di Trump, il presidente Joe Biden è sempre stato favorevole all’abolizione dei dazi, nonostante le pressioni dell’industria siderurgica statunitense.

L’accordo completo dovrebbe essere presentato domenica dal presidente Biden e dal presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, secondo l’agenzia di stampa Belga.