Processo Ruby ter: Berlusconi assolto perché il fatto non sussiste

Silvio Berlusconi è stato assolto al processo Ruby ter a Siena perché il fatto non sussiste. Stesso verdetto anche per il pianista di Arcore Danilo Mariani. La sentenza del tribunale è giunta dopo circa un’ora di Camera di consiglio. Soddisfazione è stata espressa dall’avvocato di Berlusconi, Federico Cecconi: “A costo di apparire scontato e banale evidentemente siamo estremamente soddisfatti, perché la sentenza recepisce in toto le argomentazioni difensive: è un’assoluzione con la formula più piena possibile”.

Un’assoluzione che riguarda anche Danilo Mariani, pianista di molte serate ad Arcore, “perché – sottolinea l’avvocato – semplicemente il reato di corruzione in atti giudiziari in concorso non sussiste, punto e basta. Niente altro da aggiungere”. Secondo l’accusa infatti l’ex premier aveva pagato Mariani per testimoniare il falso sulle cene di Arcore. Per il tribunale invece il fatto non sussiste e la sentenza è di assoluzione.

Con la sentenza del tribunale di Siena si è chiuso per Berlusconi il primo dei tre processi sul caso Ruby ter, ossia su quei presunti versamenti a ragazze ospiti delle serate di Arcore e ad altri testimoni, come il pianista di Villa San Martino Danilo Mariani. Testi pagati – questa l’ipotesi d’accusa cancellata per ora a Siena – per portare la versione delle “cene eleganti” nei processi sul caso Ruby.

Per l’ex premier, però, sono ancora in corso i dibattimenti di altri due filoni, quello principale a Milano e un altro a Roma. Altri guai giudiziari pendenti per il Cavaliere sono il processo a Bari per la vicenda ‘escort-Tarantini’ e l’inchiesta a Firenze per le stragi di mafia.