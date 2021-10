Gallinella (M5S): “Bene sospensione Plastic e Sugar Tax”

“La conferma della sospensione dell’attuazione sia della plastic tax che della sugar tax da parte del ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli, oltre a far tirare un sospiro di sollievo all’industria di trasformazione, ci permette di avere il tempo per avviare un dibattito e un confronto più approfondito su queste questioni”. Così in una nota il deputato Filippo Gallinella (M5S), presidente della commissione Agricoltura della Camera.

“Proprio come ci battiamo in Europa contro la superficiale etichetta a semaforo – prosegue – dovremmo intraprendere altre vie a quella della tassazione. Non va, infatti, criminalizzato il singolo alimento ma il comportamento di consumo, lo stile di vita nel suo insieme. Una transizione concreta è possibile anche senza la necessità di nuove tasse: non servono imposizioni ma dialogo, come dimostrano i risultati concreti raggiunti con il protocollo stipulato tra Assobibe e Ministero della Salute che ha portato al taglio di circa il 30% di zucchero dal 2015”.

“Le imprese devono sapere che c’è uno Stato che ascolta, accogliendo le richieste e trovando mediazioni efficaci affinché rimangano sul nostro territorio e non siano costrette a delocalizzare, dato che non sarebbe vietata l’importazione da altri Paesi” conclude Gallinella.