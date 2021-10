Incidente mortale a Riad per 5 persone, 3 erano ballerini italiani

Cinque persone – tra cui tre ballerini italiani – sono morte a Riad, in Arabia Saudita, in un incidente stradale nel deserto avvenuto sabato 16 ottobre. La Farnesina si è subito attivata per seguire la vicenda.

I ballerini italiani erano nel Paese arabo per esibirsi e, nel loro giorno libero, avevano deciso di fare una escursione nel deserto con una comitiva di 10 persone. Secondo le prime ricostruzioni, i mezzi su cui viaggiavano sarebbero finiti in una scarpata.

Tra le vittime c’è il ballerino pugliese Antonio Caggianelli, 33 anni, di Bisceglie (provincia di Barletta-Andria-Trani). Un’altra vittima, secondo il sito Il Faro, è Giampiero Giarri, anche lui ballerino, residente a Tor San Lorenzo, in provincia di Roma. La terza vittima italiana sarebbe Nicolas Esposto, di San Giovanni Gemini (provincia di Agrigento). Tra i feriti, tre sono stati trasportati in ospedale: uno in prognosi riservata, un altro con il collare e il terzo con fratture varie.

“La scomparsa del nostro giovane concittadino ci addolora e rattrista profondamente. A quell’età si hanno così tanti progetti, idee, entusiasmo, si lavora per costruire il proprio futuro e inseguire i propri sogni, proprio come faceva Antonio, con vitalità e intraprendenza, facendosi apprezzare e voler bene da tutti”, ha scritto su Facebook il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, commentando la morte di Antonio Caggianelli.

Caggianelli aveva partecipato anche all’ultima edizione della Notte della Taranta. Sulla pagina Facebook ufficiale del festival, l’artista viene ricordato come “il ballerino accademico protagonista del Concertone 2021”. “Di Antonio – si legge nel post – prima di ogni passo, prima di ogni sguardo arrivava il suo sorriso, bello come il porto della sua città, Bisceglie”.

Anche Nicolas Esposto era un artista noto, anche perché aveva fatto apparizioni in corpi di ballo in tv. Siamo “fortemente addolorati per la scomparsa del carissimo giovane Nicolas Esposto, figlio di questa terra e di questa comunità, che lo ha visto crescere tra le proprie mura come animatore sia dell’oratorio sia del Giovaninfesta 2014”, hanno commentato la comunità ecclesiale di San Giovanni Gemini e l’oratorio “don Michele Martorana”.