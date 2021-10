Sir David Amess assassinato in una chiesa in Inghilterra

Un membro del Parlamento, David Amess, è stato accoltellato a morte venerdì durante un incontro con gli elettori in una chiesa in Inghilterra, un attacco che ha unito i politici ribelli britannici in stato di shock e dolore. Sul posto è stato arrestato un uomo di 25 anni.

La polizia ha affermato che gli agenti dell’antiterrorismo stavano conducendo le indagini sull’uccisione del legislatore conservatore David Amess, ma che non avevano ancora determinato se si trattasse di un attacco terroristico. Non hanno identificato il sospettato, che è stato trattenuto con l’accusa di omicidio.

“L’indagine è nelle sue primissime fasi”, ha detto il capo della polizia dell’Essex Ben-Julian Harrington.

L’omicidio è avvenuto cinque anni dopo che un altro parlamentare, Jo Cox, è stato assassinato da un estremista di estrema destra nel suo collegio elettorale di provincia, e ha rinnovato la preoccupazione per i rischi che corrono i politici mentre svolgono il loro lavoro di rappresentanza degli elettori. I politici britannici in genere non ricevono protezione dalla polizia quando incontrano i loro elettori.

Il primo ministro Boris Johnson ha affermato che lui e il suo governo sono “profondamente scioccati e addolorati”.

“David era un uomo che credeva appassionatamente in questo paese e nel suo futuro, e oggi abbiamo perso un ottimo funzionario pubblico e un amico e collega molto amato”, ha detto Johnson.

Il primo ministro non ha detto se l’attacco ha significato che i politici avevano bisogno di una maggiore sicurezza, dicendo: “Dobbiamo davvero lasciare che la polizia vada avanti con le loro indagini”.

Amess, 69 anni, è stato attaccato intorno a mezzogiorno in una chiesa metodista nella città di Leigh-on-Sea, a circa 40 miglia (62 chilometri) a est di Londra. I paramedici hanno provato senza successo a salvarlo. La polizia ha arrestato il sospettato e ha recuperato un coltello.

“Non stiamo cercando nessun altro in relazione all’incidente e non crediamo che ci sia una minaccia in corso per il grande pubblico”, ha detto la polizia.

Amess era stato membro del Parlamento per Southend West, che include Leigh-on-Sea, dal 1997, ed era stato un legislatore dal 1983, rendendolo uno dei politici più longevi alla Camera dei Comuni.

Un conservatore sociale alla destra del suo partito, era una figura benvoluta con la reputazione di lavorare duramente per i suoi elettori e di fare una campagna incessante per far dichiarare Southend una città.

È stato nominato cavaliere dalla regina Elisabetta II nel 2015 per il suo servizio, diventando Sir David.

I politici di tutto lo spettro politico hanno espresso shock e dolore per la morte di Amess, che lascia moglie e cinque figli. Le bandiere al Parlamento furono abbassate a mezz’asta.

“Questo è un incidente che invierà onde d’urto in tutta la comunità parlamentare e in tutto il paese”, ha affermato la presidente della Camera dei Comuni Lindsay Hoyle. “Nei prossimi giorni dovremo discutere ed esaminare la sicurezza dei parlamentari e qualsiasi misura da adottare, ma per ora i nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la famiglia, gli amici e i colleghi di David”.

La violenza contro i politici britannici è rara, ma negli ultimi anni sono cresciute le preoccupazioni per la sempre più amara polarizzazione della politica del Paese. Diverse persone sono state incarcerate negli ultimi anni per aver minacciato i legislatori britannici.

Nel 2016, una settimana prima del referendum sulla Brexit, Cox, una deputata del partito laburista, è stata pugnalata a morte e fucilata nel suo collegio elettorale dell’Inghilterra settentrionale. Condannato un estremista.

I legislatori britannici sono protetti dalla polizia armata quando sono all’interno del Parlamento, e la sicurezza è stata rafforzata dopo che un attaccante ispirato al gruppo dello Stato Islamico ha accoltellato a morte un agente di polizia ai cancelli nel 2017.

Ma i politici non hanno tale protezione nei loro collegi elettorali. Amess ha pubblicato gli orari e i luoghi dei suoi incontri aperti con gli elettori sul suo sito web.

Altri due legislatori britannici sono stati attaccati negli ultimi due decenni durante i loro “interventi chirurgici”, incontri regolari in cui gli elettori possono presentare preoccupazioni e reclami.

Il legislatore laburista Stephen Timms è stato pugnalato allo stomaco nel 2010 da uno studente radicalizzato dai sermoni online di un predicatore legato ad al-Qaeda.

Nel 2000, il liberaldemocratico Nigel Jones e il suo aiutante Andrew Pennington furono attaccati da un uomo che brandiva una spada durante un tale incontro. Pennington è stato ucciso e Jones ferito nell’attacco a Cheltenham, in Inghilterra.

L’ex primo ministro Theresa May, una conservatrice, ha twittato che l’omicidio di Amess è stato un “giorno tragico per la nostra democrazia” e l’ex primo ministro laburista Tony Blair si è detto “scioccato e inorridito”.

Il legislatore conservatore Tracey Crouch ha twittato: “Il cuore spezzato. Potrei scrivere risate su come Sir David fosse uno dei colleghi più gentili, compassionevoli e benvoluti del Parlamento. Ma non posso. Mi sento male. Mi sono perso.”

Il primo ministro scozzese Nicola Sturgeon dello Scottish National Party ha dichiarato su Twitter: “In una democrazia, i politici devono essere accessibili e aperti al controllo, ma nessuno merita di essere tolto la vita mentre lavora e rappresenta i propri elettori”.

L’arcivescovo di Canterbury Justin Welby, capo della Chiesa d’Inghilterra, ha affermato che l’omicidio è stato un duro colpo per “tutti coloro che desiderano una democrazia pacifica e fiorente”.

Kim Leadbeater, sorella di Jo Cox e ora membro del Parlamento, ha detto che era “orribile” che la famiglia di Amess stesse vivendo quello che aveva passato la sua.

“Penseranno a questo ogni singolo giorno per il resto della loro vita”, ha detto.

“Ora mi ritrovo a lavorare come politico e a cercare di fare cose buone per le persone, ed è davvero importante che tu abbia brave persone nella vita pubblica, ma questo è il rischio che stiamo correndo tutti, e così tanti parlamentari saranno spaventati da questo”.