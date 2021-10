Lavoro, nasce +Digit: 600 nuove assunzioni entro il 22

Una realtà che riduce del 70% i tempi delle trattative commerciali. Sedi in Lombardia, Campania e Calabria

Oltre 600 nuovi collaboratori entro il 2022 in diverse parti d’Italia per offrire un patrimonio di capacità, conoscenze ed energie che, grazie ad un mix tecnologico di automazione, informazione, connessione e programmazione, consente di generare valore per clienti e consumatori.

Questo l’obiettivo con cui si affaccia sul marcato +DIGIT, la nuova realtà aziendale italiana che unisce Digit Sales e Sales Solution, due importanti player italiani della customer acquisition e del customer service. Attraverso i canali digitali è infatti possibile intercettare le intenzioni di acquisto da parte dell’utente verso un determinato prodotto/servizio; ciò significa ridurre i tempi di lavorazione del 67% ed elevare la percentuale di successo delle trattative commerciali del 35%, con una produttività superiore del 70%.

“Vogliamo ricercare e sviluppare servizi innovativi – spiega l’amministratore delegato Renato Praticò – con soluzioni all’avanguardia per il corretto funzionamento del rapporto tra aziende e utenti finali. +Digit ha l’ambizione di diventare leader nell’offerta di soluzioni in campo digitale che possano valorizzare il rapporto tra i brand e gli utenti finali”.

Come? Attraverso servizi di Customer acquisition outbound e inbound, Direct sale (temporary store in centri commerciali), Credit management (recupero stragiudiziale sulla base di un rapporto dialogante con gli utenti) e attività di Customer care che garantiscano informazioni, risposte puntuali a reclami, supporto tecnico, facilitando processi di fidelizzazione e accrescendo la fiducia verso il brand.

“Con questa iniziativa – prosegue Renato Praticò – +Digit comunica la volontà di investire e crescere per la realizzazione di una realtà innovativa e di rilievo nel panorama della customer acquisition e del customer service. Il supporto innovativo della nostra divisione digital funge da valore aggiunto ai nostri servizi core e questo ci consente di presidiare al meglio il rapporto aziende-consumatori fin dalla fase di awareness, unitamente ad una mirata individuazione e targetizzazione dei prospect. Le azioni di digital performance campaign consentono, infatti, al personale +Digit attivo sulla customer acquisition di entrare in contatto con potenziali clienti profilati per settori specifici. Le competenze distintive maturate negli anni in ambito sales management continueranno inoltre ad essere da volano per l’incremento delle vendite e la valorizzazione della customer experience”.

+Digit avvia il suo processo di ramificazione in Italia partendo dalle attuali sedi operative (Lombardia, Campania e Calabria) denominate ComFactory, in quanto luoghi di formazione, progettazione ed erogazione di molteplici servizi e che già nel 2021 vedranno impegnate oltre 600 risorse umane.

La società ricerca per le proprie sedi 10 Digital Marketing Specialist, 2 Programmatori PHP e 300 Addetti Customer Acquisition. Per candidature e ulteriori informazioni si rimanda a selezione@piudigit.it

+Digit S.r.l. è un’organizzazione leader nell’offerta di soluzioni e servizi volti alla valorizzazione del rapporto tra i brand e gli utenti finali. +Digit opera a favore di aziende leader nei settori Telco, Energy, Utility, Finance e Insurance, dall’individuazione di nuovi contatti allo sviluppo di relazioni commerciali, con l’obiettivo di trasformare l’intenzione in acquisto e l’acquisto in fidelizzazione. Multicanalità, digital innovation e forte identità valoriale sono i tratti caratterizzanti di una realtà aziendale orientata costantemente verso la creazione di valore.