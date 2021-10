Elezioni comunali, i dati del Viminale dicono affluenza 33%

Alle ore 19 del 3 ottobre, per le elezioni comunali ha votato il 33,18% degli aventi diritto. Alle precedenti consultazioni la percentuale allo stesso orario era stata del 45,64%: il 5 giugno 2016, però, si votò in un solo giorno e quindi un confronto non è possibile. I numeri sono forniti dal Viminale, che raccoglie i dati di 1.153 comuni al voto per eleggere il sindaco e rinnovare il Consiglio comunale, e non includono le Comunali in corso in Friuli-Venezia Giulia. Alle urne 20 capoluoghi di provincia, tra cui sei di regione: Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste. Alle 12 l’affluenza era stata del 12,67% (17,74% nel 2016).

Alle ore 19, questi i dati sull’affluenza nei capoluoghi di regione al voto in questa tornata delle Amministrative e i cui dati sono diffusi dal Viminale: a Bologna 29,25%, a Milano 31,02%, a Napoli 25,44%, a Roma 29,5%, a Torino 29,29%. A Trieste, secondo i dati del Servizio elettorale della Regione Fvg, l’affluenza alle 19 è del 29%.

In Calabria si vota anche per eleggere il nuovo governatore e rinnovare il Consiglio regionale. Alle 19 secondo i dati del Viminale, ha votato il 22,66% degli aventi diritto. Allo stesso orario, alle precedenti Regionali la percentuale era del 35,54%. L’affluenza più alta nella provincia di Catanzaro, al 24,96%, seguita da Cosenza al 22,86%, Reggio Calabria al 22,36%, Vibo Valentia al 20,38% e Crotone al 20,08% Alle 12 l’affluenza era del 7,41% (10,5% alle precedenti Regionali).

Alcuni cittadini di Lazio e Toscana sono chiamati al voto anche per le elezioni suppletive della Camera. Per il collegio uninominale Lazio 1 – 11 (Roma – quartiere Primavalle) alle 19 l’affluenza è del 26,79% (10,37% alle 12). Per il collegio uninominale Toscana 12 (Siena), alle 19 l’affluenza è al 20,26% (7,19% alle 12).