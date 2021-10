Nicolas Sarkozy condannato a un anno di arresti domiciliari

L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy, che è stato condannato a un anno di arresti domiciliari per il finanziamento illegale della campagna elettorale del suo tentativo di rielezione del 2012, che non ha avuto successo, farà appello alla sentenza, ha detto il suo avvocato.

La corte ha detto che Sarkozy sarebbe stato autorizzato a scontare la pena di un anno a casa indossando un braccialetto di monitoraggio elettronico.

L’avvocato di Sarkozy, Thierry Herzog, ha osservato che la pena corrisponde al massimo che il suo cliente ha affrontato. Ha detto di aver parlato con Sarkozy, che gli aveva chiesto di fare appello. “Il verdetto non sarà esecutivo” in attesa di appello, ha aggiunto.

Sarkozy, presidente della Francia dal 2007 al 2012, aveva vigorosamente negato ogni illecito durante il processo di maggio e giugno.

Sarkozy non era presente al tribunale di Parigi per la sentenza. È accusato di aver speso quasi il doppio dell’importo massimo legale di 22,5 milioni di euro (27,5 milioni di dollari) per la rielezione che ha perso contro il socialista Francois Hollande.

La corte ha affermato che Sarkozy “sapeva” che era in gioco il limite legale e che “volontariamente” non ha controllato le spese aggiuntive.

Il verdetto di giovedì arriva dopo che Sarkozy, 66 anni, è stato dichiarato colpevole il 1° marzo di corruzione e traffico d’influenza in un altro caso. Gli è stato dato un anno di carcere e due anni di sospensione, in quel caso, ma è libero in attesa di appello.

È la prima volta nella storia moderna della Francia che un ex presidente è stato condannato e condannato a una pena detentiva per azioni durante il suo mandato. Il predecessore di Sarkozy, Jacques Chirac, è stato dichiarato colpevole nel 2011 di abuso di denaro pubblico durante il suo periodo come sindaco di Parigi ed è stato condannato a due anni di carcere con sospensione della pena.

Nel caso del finanziamento della campagna, i pubblici ministeri hanno concluso che Sarkozy sapeva settimane prima delle elezioni del 2012 che le sue spese – che sono strettamente limitate dalla legge francese – si stavano avvicinando al massimo legale. Lo accusarono di aver ignorato due note dei suoi commercialisti che avvertivano della questione del denaro.

Giovedì il tribunale ha detto che nonostante fosse consapevole del rischio di superare il limite, ha scelto di organizzare molti raduni, compresi quelli giganti. “Questi raduni sono stati approvati da Nicolas Sarkozy e lui ne ha approfittato”, ha detto il tribunale.

Durante il processo, Sarkozy ha detto alla corte che i soldi extra non sono andati alla sua campagna, ma hanno invece contribuito a rendere più ricche altre persone. Ha negato qualsiasi “intento fraudolento”. Ha anche insistito sul fatto che non si occupava dell’organizzazione quotidiana perché aveva una squadra per farlo e quindi non poteva essere incolpato per la quantità di spesa.

Oltre all’ex presidente, sono state processate altre 13 persone, tra cui membri del suo partito conservatore repubblicano, contabili e capi del gruppo di comunicazione incaricato di organizzare le manifestazioni, Bygmalion.

Sono stati tutti giudicati colpevoli, con condanne che vanno da una pena detentiva sospesa a due anni di arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Diverse accuse includono falso, frode e complicità nel finanziamento illegale della campagna.

Alcuni hanno riconosciuto illeciti e dettagliato il sistema di fatture false che mirava a coprire le spese eccessive.

Sarkozy si è ritirato dalla politica attiva nel 2017, ma sta ancora svolgendo un ruolo dietro le quinte. I media francesi hanno riferito che è coinvolto nel processo di scelta di un candidato conservatore in vista delle elezioni presidenziali francesi del prossimo anno.